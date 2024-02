SHORTI I LIGËS SË KOMBEVE/ Shqipëria shmang superfuqitë, por nuk do të jetë e thjeshtë. Përsëri “grup vdekje” për Italinë

UEFA ka hedhur sot në Paris shortin për edicionin e katërt të Ligës së Kombeve. Turneu i cili ka zëvendësuar miqësoret në kontinent, po tërheq mjaft interes edhe për faktin se u mundëson ekipeve kombëtare që të ndeshen me rivalë të të njëjtit nivel.









Rrugëtimi i Shqipërisë në këtë edicion nuk do të jetë i thjeshtë, ndonëse kuqezinjtë kanë shmangur superfuqitë që mund t’i vinin përballë goglat. Emri që ka dalë nga vazo e parë në Ligën B ku bën pjesë, është ai i Çekisë, një kundërshtar me të cilin skuadra e Silvinjos u ndesh në eliminatoret e Euro 2024. Nga vazo e dytë ishte Ukraina ajo që u caktua si kundërshtar, një rival jo i thjeshtë, por që mund të ndikohet nga fakti që nuk luan në vendin e saj për shkak të luftës.

Ndërkohë, në vazon e fundit janë shmangur ekipe si Turqia e Greqia, por përballë do të jetë Gjeorgjia e Kvrataskhelias, i cili po lë shenjë në futbollin europian.

Sa u përket Ligave të tjera, bie në sy Grupi A2 në Ligën A, ku janë vendosur shumë skuadra të mëdha përkrah njëra-tjetrës. Italia do të ndeshet me Belgjikën dhe Francën, në një grup ku në teori “viktima” do të jetë Izraeli.

Në këtë edicion Liga e Kombeve ka risi të veçanta, pasi edhe skuadrat e vendit të tretë nuk e kanë të sigurt mbijetesën në Ligë, pasi do të luajnë në play-out me ekipet e vendeve të dyta në ligën më poshtë.

SHORTI

LIGA A

Grupi A1: Kroaci, Portugali, Poloni, Skoci

Grupi A2: Itali, Belgjikë, Francë, Izrael

Grupi A3: Holandë, Hungari, Gjermani, Bosnjë Hercegovinë

Grupi A4: Spanjë, Danimarkë, Zvicër, Serbi

LIGA B

Grupi B1: Çeki, Ukrainë, Shqipëri, Gjeorgji

Grupi B2: Angli, Finlandë, Irlandë, Greqi

Grupi B3: Austri, Norvegji, Slloveni, Kazakistan

Grupi B4: Uells, Islandë, Mali i Zi, Turqi

LIGA C

Grupi C1: Suedi, Azerbajxhan, Sllovaki, Estoni

Grupi C2: Rumani, Kosovë, Qipro, Lituani/Gjibraltar*

Grupi C3: Luksemburg, Bullgari, Irlanda e Veriut, Bjellorusi

Grupi C4: Armeni, Ishujt Faroe, Maqedonia e Veriut, Letoni

LIGA D

Grupi D1: Lituani/Gjibraltar, San Marino, Lihtenshtejn

Grupi D2: Moldavi, Malta, Andorra

CEREMONIA

Ora 18:42 – Radha e Ligës A për të mësuar shortin, me skuadrat e mëdha që bëhen pjesë e tij. Huan Mata do të jetë ai që do të hedhë shortin.

Ora 18:32 – Tani e ka radhën Liga B ku bën pjesë edhe Shqipëria, me serbin Aleksandar Kolarov si ambasador për shortin.

Ora 18:20 – Shorti vazhdon me Ligën C të aktivitetit me grekun Giorgos Karagunis si ambasador për rrotullimin e goglave.

Ora 18:16 – Nis hedhja e shortit duke filluar me Ligën D.

Ora 18:11 – Zëvendës Sekretari i UEFA-s, Xhorxho Marketi, si zakonisht shpjegon procedurën e shortit të sotëm.

Ora 18:09 – Në skenë ngjitet letonezi Marian Pahars, ish-futbollist e tashmë trajner, i cili do të jetë një nga ambasadorët e shortit të sotëm.

Ora 18:06 – Prezantuesi Pedro Pinto bën përmbledhjen e aktivitetit të edicionit të kaluar.

Ora 18:00 – Ceremonia nis me himnin e aktivitetit të kënduar në sallë.

VAZOT

LIGA A

Vazo 1: Spanjë, Kroaci, Itali, Holandë

Vazo 2: Danimarkë, Portugali, Belgjikë, Hungari

Vazo 3: Zvicër, Gjermani, Poloni, Francë

Vazo 4: Izrael, Bosnjë Hercegovinë, Serbi, Skoci

LIGA B

Vazo 1: Austri, Çeki, Angli, Uells

Vazo 2: Finlandë, Ukrainë, Islandë, Norvegji

Vazo 3: Slloveni, Irlandë, Shqipëri, Mali i Zi

Vazo 4: Gjeorgji, Greqi, Turqi, Kazakistan

LIGA C

Vazo 1: Rumani, Suedi, Armeni, Luksemburg

Vazo 2: Azerbajxhan, Kosovë, Bullgari, Ishujt Faroe

Vazo 3: Maqedoni e Veriut, Sllovaki, Irlandë e Veriut, Qipro

Vazo 4: Bjellorusi, Lituani/Gjibraltar*, Estoni, Letoni

LIGA D

Vazo 1: Lituani/ Gjibraltar*, Moldavi

Vazo 2: Maltë, Andorra, San Marino, Lihtenshtejn

*Vendoset pas play-out në mars

