“I thash Bardhit ky është ish-i im”-Biseda mes Sarës dhe Endrikut: Si është të jesh i martuar…

Endriku dhe Sara kanë pasur një bisedë së bashku ku kanë folur për mënyrën se si do e trajtojnë njëri-tjetrin në loje si dhe kanë komentuar edhe ndryshimet në jetët e tyre që nga momenti që ata i kanë dhënë fund lidhjes së tyre.









Nga Sara u panë disa shikime mjaftë të ëmbla ndaj ish- partnerit të saj ndërsa ky i fundit disi më serioz ndaj modeles.

Kur ai po komentonte mërzitjen e Sarës lidhur me përjashtimin e saj nga dasma i drejtohet duke i thënë: He se martoheni një here tjetër

Ndërsa Sara i kthehet duke i thënë: Po si është (nënkupton martesën)

Dhe ish-partneri i saj i përgjigjet: Po, mire është…

Endriku: Ja thash edhe Bardhit që të rri i qetë. Nuk jam këtu për ty ose për të të përçarë ty me bardhin

Sara: Kur po jepej klipi unë i thash Bardhit, ja ky është ….ex-i im.

Pjesë nga biseda:

Sara: E di që kë rrugëtimin tënd këtu, dhe nuk kë ardhur për mua.

Endriku: Edhe unë e di që ti kë ardhur për rrugëtimin tënd këtu dhe që nuk e pres të kesh ndonjë gjë kundra meje.

Sara: Dua të të vë në dijeni që mua më kanë pyetur tek dhoma e rrëfimit por nuk kam dhënë asnjë detaj, as nuk ka folur. E di që kë qëllimet e tua që ke ardhur, E di që do futeshe, e kemi dikujt të gjithë.

Endriku: Unë nuk ë kisha marrë vesh, më ka ardhur si surprizë kur të kam parë aty, se nuk e kisha lexuar emrin tënd. Jam shumë i lumtur që një këtu, të uroj fat. Nuk kam asnjë kundra teje. E mbaj mend në hyrje që reagon disa, me zhurma në konotacion negativ.

Sara: Ishin disa që e dinin dhe e dhanë veten.

Endriku: E dëgjova një që tha po ky pse e tha tani, kjo është diçka që është publike në vitin që ka ndodhur.

Sara: Po flasim për para 9 vitesh, tani të vijmë ne të dy këtu të zihemi dhe të grihemi dalim shumë budallenj.

Endriku: Unë nuk kam ardhur për tu zënë këtu, për gjerat e lojës mund të zihem me ty, po për këtë nuk më intereson farë. Është diçka që ka ndodhur më përpara, unë të respektoj për njeriun që je. Jam shumë i lumtur për ju të dy, sh[presoj të jetë e vërtetë, ta shikoi të dy ju, ndaj ju votova dhe ju.

Sara; Unë erdha këtu për të të ç’tensionuar nga situata, se këtu deri më tani janë bërë edhe lojëra që ka vendos dikush tjetër më kë do rrish ngjitur.

Endriku: Unë i kam marrë parasysh të gjitha që në momentin që të kam dhënë dorën, e prisja që edhe mund të mos ma jepje dorën.

Sara: Kur në të dy kemi ndarë historinë tonë unë kam qenë shumë e vogël, edhe ti ka qen i papjekur.

Endriku: I vogël, jo i papjekur.

Sara: Kam ato rezervat e mija, por kam ndryshuar shumë dhe nuk mbaj mëri dhe inate. Kështu që nuk mos e ke aspak siklet….

Endriku: Unë këtu kam ardhur për synimet e mija, të rregulloj jetën time, të tregoj njeriun që jam dhe kur të dal të dal më kokën lart. Ty të vlerësoj si njëri dhe si banorë që je këtu, nuk kam asgjë kundra teje.

Sara: Edhe unë e kam zeruar, dhe kanë kaluar shumë vite. Për një gjë nuk jam akoma e qartë, për fjalinë që ke thënë tek klipi. E kë thënë vet apo tu referua që ta thoje.

Endriku: Në momentin që është një histori që dihet, dhe në qoftë që ti ke evoluar dhe e kupton që unë jam futur më mbrapa dhe kur vendi është kaq i vogël, njerëzit e dinë dhe falin dhe unë doja ta bëja të artë që ne kemi pasur një histori dhe kaq. Unë po tregohesha i sinqertë për veten time dhe po të heq edhe ty një barrë, se ajo do merrej vesh. Ka edhe njerëz që na njohin të dy, ne kemi dalë bashkë në një videoklip.

Sara: Ishte e nevojshme ta thoje?

Endriku: Po!