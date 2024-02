VIDEO/ Milani prezanton fanellën e katërt, Zhiru: Jam i emocionuar, është ndryshe nga çdo gjë që kam parë…

Milani ka prezantuar sot fanellën e katërt përmes një video në faqen zyrtare të klubit. Sulmuesi francez dhe njëkohësisht ambasadori i “Puma”, Olivie Zhiru ka deklaruar se:









“Jam i emocionuar të vesh këtë fanellë të bukur në fushë. Është ndryshe nga çdo gjë që kam parë më parë, me dy versione që mund të përdoret si nga portieri ashtu edhe nga lojtarët. Kjo demonstron kreativitetin dhe inovacionin e Milanit dhe “Puma” të cilët kanë krijuar një fanellë me dizajn të fundit dhe një koncept të mrekullueshëm që kap me të vërtetë thelbin e trashëgimisë dhe ambicieve të Milanit”, tha Zhiru.

