“Je çunak, s’je burrë”- Debat i ashpër mes Gracianos dhe Romeos, balerini: Tani do të të mësojë dhe…

Një debat i ashpër ka ndodhur mes balerinit Graciano Taganit dhe aktorit Romeo Veshaj, të cilët i kanë folur më në gjuhë jo të butë njëri-tjetrit.









Romeo i është drejtuar Gracianos duke i thënë që nuk është burrë por çunak, dhe në fjalët që thotë sipas tij, nuk e acaron.

“Ti duhet të bëhesh burrë njëherë pastaj të më nxehësh mua, se nuk je burrë je çunak. Do të më nxehesh por nuk më nxeh dot”, tha Romeo.

Ndërkohë Graciano i është përgjigjur duke i nënkuptuar se po shtiret dhe po përpiqet të mbajë veten në kontroll duke qeshur.

“Do të të mësoj edhe edukatën dhe sinqeritetin”, i ka thënë më tej Graciano.

Pjesë nga debati

Romeo: Gjej ndonjë kërm tani të ushqehesh. Hiena është kafshë e bukur ushqehet me kërma

Graciano: Unë jam E di kush është kërma më e madhe?

Romeo: Jo.

Graciano: Mirë ku ta gjej do të ta them, se thash mos po më ndihmoje. Se ku ta gjej kush është kërma me e madhe hamm do të të ha, po do të të ha fortë që të mos dish më

Romeo: Do ma hash

Graciano: Kujdes më ofendimet, se do të të ha me do ma hash është tjetër gjë.

Romeo: Ca ke u mërzite?

Graciano: Se ti ky je nuk ke argumente. Jo nuk u mërzita po është ofenduese ti thuash dikujt tjetër do ma hash, ca do të tregosh, ca do të të ha unë.

Romeo: The ti preja, pse u nxehe do të ha unë.

Graciano: Ky është niveli yt i bisedës, dhe shyqyr që debati me mua të ka bërë të mendohesh….

Romeo: Ti duhet të bëhesh burrë njëherë pastaj të më nxehësh mua, se nuk je burrë je çunak. Do të më nxehesh por nuk më nxeh dot.

Graciano: Ja ashtu mbaji duart se ke veten në kontroll, ke kontroll në këtë pozicion. Po del keq, dhe duhet të mbash të qeshësh dhe ta mbash si situatë. Thuje diçka pastaj merr ajër dhe hajde.

Romeo: Unë jam shumë i qetë, një gjë ma kë mësuar

Graciano: Po vetëkontrollin, do të të mësoj edhe edukatën dhe sinqeritetin