“Nuk mundet të më kërcënojë burrërinë”-Fation Kuqari bën deklaratën e papritur: Betohem që do dal nga ‘Big Brother  nëse produksioni nuk publikon video ku…

Konkurrenti i “Big Brother VIP”, Fation Kuqari mëngjesin e sotëm teksa po bisedonte me banorët ka treguar se këtë shtunë do të dalë nga shtëpia.









Banori u shpreh se është betuar për gjënë e tij më të shtrenjtë që do të lërë në mes garën për të fituar çmimin e madh nëse gjatë primet nuk publikohet videoja ku Graciano e ka ofenduar atë.

“Nuk mundet që të kërcënojë dikush burrërinë sepse unë e di se çfarë do të thotë. Unë e di dhe nuk duhet të nxitohesh në fjalët që thua. Unë dhashë një fjalë aty. U betova për gjënë më të shtrenjtë që, për mbesën që nëse nuk është ajo që kam thënë unë, të shtunën unë do dal nga ‘Big Brother’ vëlla. Unë do e çoj fjalën time deri në fund. Po ai a do e çojë deri në fund fjalën e tij. Njerëzit kanë një fytyrë.”- tha ai