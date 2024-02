“Po u ndave, ike nga shtëpia!”- Sara: Bardhit prej meje i përmendet emri, i kam bërë nderin më të madh

Sara Gjordeni është shprehur se sigurt në lidhje me qëndrimin e saj në BBV, duke nënkuptuar që nuk rrezikon të dal nga shtëpia edhe nëse ndahet nga Bardhi.









Ka qenë Gazi ai i cili gjatë një bisede i ka thënë se nëse ajo dhe Bardhi i japin fund lidhjes, atëherë ajo është e rrezikuar për të dalë.

Gazi tha se duhet të ketë frikë nga Ilnisa, pasi do të bëjë të pamundurën për t’i ndarë, ndërsa Sara tha se është e kundërta.

Sipas saj, ishte ajo që i dha ‘zë’ Bardhit brenda shtëpisë pas lidhjes.

Pjesë nga biseda:

Gazi: Ajo (Ilnisa) do të bëjë të pamundurën të të ndajë. Po të ndau nga Bardhi, të shkatërroj! Pas një ndarje me Bardhin ti do jesh prap ktu?

Sara: Ça the? Zoti mos s’profoft

Gazi: Prej bardhit ke marrë një super opinion jashtë

Sara: Unë mendoj që nderin më të madh në BB Bardhit ia kam dhënë unë, Bardhi ka qenë pasiv, dhe emri i tij është përmendur pas lidhje së tij më mua.

Gazi: Dakord ti je shef

Sara: E hodha si teori. Është shumë e vërtetë, emrin e Bardhit s’ja kisha dëgjuar ndonjëherë

Gazi: Je më e fokusuar. Ai të ka bërë ty, në një moment shumë delikat

Sara: S’ma ka dhënë ai mo Gaz