VIDEO/ “Të më kishte rënë vaji mua, e shihje ti si fluturoje”- I përmendi prindërit që i mungojnë, Erjola shpërthen ndaj Ilnisës: Ndyrësirë! Femër e pështirë

Një debat i ashpër është zhvilluar mes gazetares Ilnisa Agolli dhe moderatores Erjola Doçi, ku si shkak është bërë vendi i gatimit.









Fillimisht ishte Ilnisa që i shty tiganin e gatimit Erjolës, duke rrezikuar një djegie të saj. Ky veprim nuk u prit mirë nga moderatorja, e cila i tha gazetares se ishte skizofrene.

Më pas ishte Ilnisa që tha se moderatorja ishte mashtruesja më e madhe e shtëpisë, ndërsa Erjola iu drejtua me fjalët “Të më kishte rënë vaji mua, e shihje ti si fluturoje”.

Debati:

Ilnisa: Ça taksirati kam

Erjola: Avash se më shtyve tiganin e nxehtë! Deshe me më djeg o skizofrene

Ilnisa: Ça the mi…

Erjola: Shtyve tiganin se ske vend këtu. Skizofrene, se një njeri që do me të djeg me vaj, i tillë është

Ilnisa: Ça the?

Erjola: Po jo ça the, më shtyve tiganin! Më lër rehat!

Ilnisa: Shef ndonjë pasqyrë këtu? Si s’të vjen turp

Erjola: Të kishte rënë një pikë vajë këtu, e shifje ti.

Meri: Ju lutem se jeni me gjëra të nxehta

Ilnisa: Çfarë?

Erjola: Të më kishte rënë vaji mua, e shihje ti si fluturoje! Edhe në polici shkoje, një pikë vaji të më kishte rënë

Ilnisa: Siç më ra mua një pikë vaji?

Erjola: Ik mi se më shtyve tiganin, se është i rrëshqitshëm

Ilnisa: S’ka kamera këtu? Je një hipokrite dhe mashtruesja më e madhe në këtë shtëpi, nuk do mend. Hipokritja më e madhe. Po si s’të vjen turp?

Erjola: Po ik mi ti, se do sherr. Edhe në bukë do sherr!

Ndërsa më pas Ilnisa e ka provokuar moderatoren, duke i përmendur edhe edukatën familjare, gjë që bëri që Erjola të shpërthente kundër gazetares, duke e quajtur ‘femër e pështirë” dhe ndyrësirë.

Erjola: Më lër moj të gatuaj?

Ilnisa: Kështu të ka edukuar familja? Kështu të kanë edukuar prindërit?

Graciano: Mos Ilnisa…

Erjola: Të më përmendësh babain dhe nënën që si kam, nuk ta lejoj. Ti nuk më provokon dot mua, që të dal nga vetja o femër e pështirë. Më provokon mua në bukë, prindërit kur e di që si kam, o ndyrësirë! Po nuk bie në nivelin tënd. Dhe nuk ta kthej me resto.

Ilnisa: Kujdes me fjalët që thua..

