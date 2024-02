Bardhi njofton mbledhjen e grupit për herë të parë në selinë qendrore të partisë

Gazment Bardhi ka njoftuar mbledhjen e Grupit Parlamentar të hënën, por ndryshe nga herët e tjera, mbledhja do të zhvillohet në selinë qendrore të Partisë Demokratike.









“Të nderuar kolegë, Nesër, e hënë, ora 15:00, do të zhvillojmë mbledhjen e grupit parlamentar, në selinë qëndrore të PD. Ju falenderoj!“, thuhet në njoftim.

Kujtojmë se kjo është hera e parë që Bardhi mbledh grupin në selinë qendrore që pas ndarjes së PD-së. Kjo do të thotë një bashkim të Partisë Demokratike, pasi mbledhja do të jetë e përbashkët me deputetët e Bardhit dhe Sali Berishës.

Mbledhja në selinë blu vjen disa ditë pasi Bardhi mori pjesë në protestën poshtë banesës së Berishës.

Nga demokratët është theksuar ditët e fundit që ka një bashkim të PD-së. Edhe vetë Bardhi e ka konfirmuar vazhdimisht se do të ketë një bashkim të PD-së.