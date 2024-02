Arta shihet e nervozuar teksa pretendon se Lisi e ka puthur pa mendje dhe ky veprim nuk i ka pëlqyer dhe do të marrë hak për atë që bëri.









Banorja e ka kapur Lisin pa mendje dhe e ka gjuajtur në kokë me vezë duke iu drejtuar me fjalët: He si të duket të ta bëjnë diçka pa miratimin tënd. Do të bëj sherr me këtë njeri do ta shikoni të gjithë se çfarë ka bërë.