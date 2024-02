Gazi shpërthen ndaj Gracianos: Parazit që të ngjitet dhe gjithmonë përfiton nga debatet e të tjerëve

Balerini Graciano Tagani ka trazuar ujërat në shtëpinë e ‘Big Brother VIP 3’, teksa ka vendosur në nominim treshen Romeo-Lisi-Heidi.









Banori i ‘BBVIP3’ Gazi, ka shpërthyer ndaj Gracianos, duke e qujtuar ‘parazit’ që të ngjitet dhe gjithmonë përfiton nga debatet e të tjerëve.

Ndërsa Juli tha se balerini do lojën që po bën Romeo dhe se Graciano të mbivendoset me zë.

Biseda:

Juli: Loja që po bën me Romeon, atë do ai. Se unë e vura re në bisedë. Ne ishim duke bërë një bisedë krejt normale me të dhe të mbivendoset me zë

Gazi: Është parazit

Juli: Jo lëre atë që është parazit

Rike: Për gjërat personale, ne po flasim si lojtar

Juli: Të futet dhe nul të le ty që të shprehësh mendimin dhe atë bën

Gazi: Se kape mendimin. Ai të ngjitet si ai paraziti që ha në kurriz të tjetrit, ai gjithmonë ha në kurriz të debateve që bëjnë të tjerët. Më kupton? Nuk e kish për gjërat personale

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)