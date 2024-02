“Nëse doni të arrini qëllimet tuaja, luftoni deri në fund”/ Horoskopi javor 12-18 shkurt 2024, ja cila shenjë do të jetë më me fat

Dashi

Një Hënë e kundërt mund të shkaktojë zhgënjime të vogla. Mundohuni të jeni të vendosur. Nëse doni të arrini qëllimet tuaja, luftoni deri në fund. Edhe këtë javë dashuria mbetet një mirazh i largët për beqarët. Çiftet kanë synime të reja dhe janë nervozë për këtë. Kjo mund të jetë koha për të realizuar potencialin tuaj krijues.









Demi

Parashikimet e horoskopit këtë javë të shkurtit ju ftojnë të relaksoheni pak. Shpesh keni tendencë t’i jepni shumë rëndësi situatave që në fakt nuk meritojnë shumë vëmendje. Zemrat e vetmuara janë më të vështira nga sa pritej. Jeta bashkëshortore është e mrekullueshme. Ambicia është thelbësore për sa i përket punës.

Binjakët

Këtë javë preciziteti është i rëndësishëm në punë dhe studim, të dyja kërkojnë përqendrim. Por në dashuri jepini vetes më shumë. Për sa i përket temave, lajmet e mira janë në rrugë e sipër. Në fushën sentimentale ka synime të mira për të ardhmen e afërt. Ndryshimet në punë janë të papritura dhe mund të sjellin pak pasiguri.

Gaforrja

Të hënën ka çështje të pazgjidhura që duhet të zgjidhen sa më shpejt të jetë e mundur. Në dashuri është koha për t’u sqaruar, veçanërisht në marrëdhëniet me veten. Çiftet e të moshuarve janë shumë të kënaqur. Njerëzit e vetmuar do të përjetojnë një javë të këndshme me njerëz të rinj. Mund të jetë një kohë e mirë për të përfunduar një takim pune.

Luani

Sipas horoskopit të kësaj javë, të lindurit në këtë zakon duhet të frenojnë pak instinktet e tyre. Në disa raste, do t’ju duhet të merrni vendime shumë të nxituara. Çiftet mund të kalojnë më shumë kohë me të dashurit e tyre. Projektet e reja të punës do të kenë sukses të madh.

Virgjëresha

Ka lajme të mëdha që do të ndryshojnë zakonet tuaja. Kjo periudhë është shumë e favorshme, ndaj mundohuni të jeni optimistë. Çiftet kanë ndjenja shumë të ëmbla ndaj partnerit të tyre. Njerëzit që kalojnë shumë kohë vetëm janë shumë të kujdesshëm për të ardhmen. Në fushën e punës është e rëndësishme të mendoni më me kujdes.

Peshorja

Miqësia mund të tensionohet. Në të njëjtën kohë, në dashuri, duhet të shmangni litarët shumë të gjatë. Në punë gjërat po shkojnë mirë, por herë pas here duhet të shkurtoni shpenzimet. Jeta bashkëshortore është melankolike. Familja është shumë e dashur dhe mbi të gjitha mbështetëse.

Akrepi

Zhvillime të reja ka të ngjarë të ndodhin në dashuri. Edhe në vendin e punës do keni një eksperiencë të re. Do të ketë raste kur do t’ju duhet të bëheni më mendjehapur. Komunikimi është i rëndësishëm në marrëdhëniet emocionale. Beqarët mund të flasin paqësisht me të tjerët. Projektet e reja të punës përmirësohen ndjeshëm dhe sjellin qetësi.

Shigjetari

Është një kohë e mirë për fillime të reja, parashikimet e horoskopit për këtë javë të shkurtit ju nxisin të jeni miqësorë dhe pasionantë. Ju patjetër do të përfitoni prej saj. Pak shumë posesiv në martesë. Puna dhe të ardhurat janë të mira këtë javë. Tensioni nervor mund të shkaktojë probleme të lehta shëndetësore.

Bricjapi

Në punë, një grusht hekuri është ndonjëherë i nevojshëm. Nëse jeni të mirë dhe shumë të butë, të tjerët mund të përfitojnë nga ju. Njerëzit që janë në një lidhje janë bashkëfajtorë dhe duan një partner më të mirë. Njerëzit e vetmuar janë shumë të ashpër me veten e tyre. Ata kanë nevojë për siguri të veçantë për sa i përket punës.

Ujori

Jeni të sigurt dhe të vendosur në dashuri, por gjërat mund të ndërlikohen në punë. Mundohuni të mos e zbuloni veten personalisht. Njerëzit që kanë qenë vetëm për një kohë të gjatë janë të trishtuar kur mendojnë për dashuritë e kaluara. Marrëdhënia në çift ka disa ide shumë madhështore. Kreativiteti shfaqet gjatë gjithë javës.

Peshqit

Mos jini shumë dyshues. Do të ketë raste kur mund të hapeni dhe të lini të shkoni. Yjet ju ftojnë të jeni pak më aventurierë, sidomos në vendin e punës. Personaliteti i vetëm është rebel dhe mbi të gjitha impulsiv. Kini kujdes, dashuria mund të kthehet shpejt në një miqësi të bukur. E gjithë java është e gëzuar dhe plot vitalitet.