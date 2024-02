VIDEO/ Festë e çmendur e Tauyor Swift ne Superbowl, kthen birra si tifozët e zjarrtë dhe harbohet me kërcime e puthje

Këngëtarja me famë botërore, Taylor Swift ishte e pranishme në një nga ndeshjet e partnerit të saj Travis Kelce.

Artistja u pa teksa pinte dhe brohoriste për Travis Kelce dhe ekipin e tij gjatë fitores së Chiefs’ Super Bowl ndaj San Francisco.

Në një video të publikuar në platformën “X” Swift shikohet teksa kthen pijen e saj me fund.

Taylor Swift just chugged a beer when she was shown on the video board at the Super Bowl . pic.twitter.com/LPn55wWDBc

— Ari Meirov (@MySportsUpdate) February 12, 2024