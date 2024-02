VIDEO/ Tragjike! Goditet nga rrufeja gjatë ndeshjes, humb jetën futbollisti

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Indonezi.

Një futbollist ka humbur jetën tragjikisht pasi u godit nga një rrufe teksa luante futboll. Bëhet fjalë për Septain Raharja, i cili po luante një ndeshje miqësore futbolli midis 2 FLO FC Bandung dhe FBI Subang.

Media vendase “PRFM News” pohoi se Raharja ishte ende duke marrë frymë pas incidentit dhe u dërgua me shpejtësi në spital, por ndërroi jetë më pas.

A footballer has been tragically killed after being struck by a lightning bolt while playing football in Indonesia.

The man, later identified as Septain Raharja, was competing in a friendly football match between 2 FLO FC Bandung and FBI Subang.pic.twitter.com/P9x8G4Ayjr

