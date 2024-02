“Si p*rnostare”- Edona James për Lindita Halimin: U habita kur i pash videot në “OnlyFans” e mbuluar me shkumë duke…

Edona James në një intervistë të fundit të dhënë për “Prive” ka folur edhe për raportet e saj me ish-banorët pas daljes nga shtëpia e “Big Brother Kosova”.









E pyetur për marrëdhënien e saj me Lindita Halimin me të cilën kishte debate të shumta dhe me tone shumë të larta dhe ofendime ajo shprehet se nuk i kërkon falje për asgjë.

Edona shtoi se është habitur kur i ka pare videot e saj në “OnlyFans”.

Gazetari: Po Lindës do ti thuash më fal apo e ka merituar ?

Edona: E kam merituar se ajo është munduar të më nxjerri mua shumë keq por nuk ka mundur. Nuk kam asgjë për ti thënë më fal, ato gjëra që i kam thënë brenda shtëpisë ja them edhe jashtë se për “OnlyFans” e dija ajo është munduar të gënjej njerëzit. I kam parë videot e saja e mbuluar me shkumë aty poshtë, duke ja bërë me dorë aty poshtë ishte si pornostare u habita.