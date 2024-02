I thirrën të dy në studio Elvisi lë përfundimisht shtëpinë e “Big Brother”, ja reagimi i Romeos

Elvisi u eliminua nga gara për çmimin e madh duke lënë përfundimisht shtëpinë e “Big Brother”.









Ai ishte në nimonim me Heidin dhe Romeon ku ky i fundit shpëtoi i pari nga nominimi.

Më pas me mbarimin e shfaqjes ata të dy u thirrën nga moderatori në studio ku u mësua edhe vendimi me votat e publikut.

Ky eliminim e ka prekur shumë Romeon i cili kishte krijuar një lidhje shumë të fortë me Lisin.

“Të dua shumë vëlla, Unë e di që ti do të jesh mire sepse do jesh me Marion dhe Donaldin (vëllezërit e Romeos) faleminderit për çdo gjë.”-u shpreh Romeo në një lidhje me studion

3 banorët shkuan në këtë nominim pasi Grcianos iu dha mundësia e “kutis së pandorës” dhe si një hakmarrje ndaj Romeos ai e goditi në pikën e tij më të dobët.

Ky veprim i Gracianos që sipas tij është strategji loje dhe jo zgjedhje emocionale ka shkaktuar debate të forta mes banorëve gjatë spektaklit të sotëm (13 shkurt).