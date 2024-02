“Tregojmë cilët jemi, për titullin s’mendojmë”, Adli: Kujdes nga Reni, dikur më ka mundur 6-0

Pas 19 prezencash në të gjitha turnetë, më në fund Jasin Adli ka thyer murin e 1000 minutave me Milanin. Ai është titullar tashmë dhe pozitat e tij brenda grupit janë përforcuar edhe për shkak të ecurisë në kampionat. 23-vjeçari, për të analizuar momentin e tij dhe të ekipit, ka dhënë së fundmi një intervistë për televizionin e klubit.









A do të thotë vazhdimësi fitorja ndaj Napolit?

Mendoj se po punojmë në mënyrën e duhur tani. Mund të jetë e parëndësishme, por përpiqemi të mendojmë nga ndeshja në ndeshje dhe po e bëjmë mirë. Duam të vazhdojmë kështu.

A është kjo rruga e duhur?

Na vjen keq që barazuam kundër Bolonjës, por po luajmë mirë në kampionat dhe duam të vazhdojmë kështu. E dinim forcën e Napolit, por jemi Milani dhe duam gjithmonë të fitojmë.

Për ju, një performancë si protagonist, po apo jo?

Ishte një rival i vështirë dhe duhet të bëja shumë lojë mbrojtëse. Jam duke punuar shumë në këtë fazë. Nuk mendoj se kam një fazë të mirë mbrojtëse, por jam duke punuar për të. Nuk i shikoj statistikat, jam i lumtur për fitoren e ekipit tim dhe për tifozët tanë. Besoj se jemi një grup i madh së bashku.

Si ju duket të luajturit krah Benaserit?

Është kënaqësi të luaj me të, gjithmonë punoj për të qenë gati dhe për të ndihmuar ekipin tim. Ndaj Napolit të gjithë luajtëm mirë. Ismaeli është mik dhe shpresoj të luaj me të edhe herë të tjera.

Jeni shembulli i sakrificave të shpërblyera?

Mendoj se gjithmonë kam besuar në punën time, nuk jam dorëzuar kurrë. Gjithmonë kam dhënë gjithçka dhe tani po shpërblehem për të gjitha sakrificat që kam bërë.

Më në fund edhe një ndeshje pa pësuar…

Unë jam duke punuar në fazën time mbrojtëse. Mendoj se ai nuk do të ketë kurrë kontributin e top-lojtarëve, por përpiqem t’i jap ekuilibër skuadrës edhe nëse luajmë ndryshe. Mundohem gjithmonë të jap një filtër, ndonjëherë nuk është e lehtë, por sot shkoi mirë.

Sa ndikon te skuadra një pikë referimi si Loftus-Çikut?

Ai po na jep shumë, është një lojtar i fortë që mund të na bëjë të fitojmë 30-40 metra me top. Ai na ndihmon shumë në fazën e mbrojtjes, vrapon shumë. Ndonjëherë në futboll nuk je vendimtar në atë pozicion, por për ne është vendimtar.

Çfarë menduat kur Napoli goditi në shtyllën në fund?

Nuk e kuptova, pashë Anguisanë duke shkuar vetëm dhe mendova se po t’i kishte arritur topi do na kishte rrënuar. Vetëm e pashë e pastaj pashë topin në shtyllë, nuk pashë as nga kush u devijua. Kështu është në futboll, nëse punon dhe vuan, ndihmohesh edhe nga fati.

Tani e ka radhën Reni, një rival të cilin e keni sfiduar kur ende luanit në Francë…

Duhet të luajmë si na ka hije. Ata janë të fortë sepse më kanë mundur dikur 6-0. Në Francë do të jetë një ndeshje e vështirë, por jemi gati për çdo gjë. Lojtarët e Renit i njoh mirë dhe janë të stërvitur nga një trajner i madh. Ata kanë shumë cilësi përpara e do të duhet të jemi të kujdesshëm. Edhe ne kemi cilësi dhe do të luajmë si Milan në “San Siro”. Besoj se do të jetë një ndeshje e mirë.

Përgatiti: REINOLD BAKALLI – PANORAMASPORT.AL