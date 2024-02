Drejtonte automjetin nën efektin e lëndëve narkotike, e pëson keq 21-vjeçari

Një 21-vjeçar është vënë në pranga nga policia në Tiranë, pasi drejtonte makinën nën efektin e lëndëve narkotike.









Policia bën me dije se kanë ndaluar shtetasin me iniciale A. F., 21 vjeç, i cili pasi është ndaluar nga policia ka shfaqur sjellje të dyshimta.

Pas verifikimeve ka rezultuar se i riu ishte në efektin e alkoolit, në masën 0.21 mg/l dhe nga verifikimi me drogtëstues rezultoi në efektin e lëndës droguese THC.

Njoftimi i policisë

Sa më sipër, u bë menjëherë kapja në flagrancë e drejtuesit të automjetit, si i dyshuar për veprën penale “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”, parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.