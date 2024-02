E njohur si dita e të dashuruarve, por çfarë është “Dita e Shën Valentinit” dhe nga e ka prejardhjen?

Çdo vit, më 14 shkurt, njerëzit festojnë Ditën e Shën Valentinit duke dërguar mesazhe dashurie për partnerët. Por çfarë është Dita e Shën Valentinit?









Historia e hershme e Ditës së Shën Valentinit

Dita e Shën Valentinit është emëruar sipas Shën Valentinit, një prift katolik që jetoi në Romë në shekullin e 3-të. Ka shumë histori për Shën Valentinin dhe me kalimin e kohës këto histori u shndërruan në legjendën që njohim sot.

Në kohën e Shën Valentinit, shumë romakë po konvertoheshin në të krishterë, por perandori Klaudi II ishte pagan dhe krijoi ligje të rrepta për atë që të krishterët lejoheshin të bënin. Klaudi besonte se ushtarët romakë duhet t’i përkushtoheshin plotësisht Romës dhe për këtë arsye miratoi një ligj që i ndalonte ata të martoheshin. Shën Valentini filloi të martonte këta ushtarë në ceremoni të fshehta të krishtera dhe ky ishte fillimi i besimit në rëndësinë e dashurisë.

Përfundimisht, Valentini u zbulua dhe u burgos për krimet e tij kundër Klaudit. Ndërsa ishte në burg, Valentini kujdesej për shokët e tij të burgosur dhe gjithashtu për vajzën e verbër të rojtarit të burgut. Legjenda thotë se Valentini shëroi verbërinë e vajzës dhe se akti i tij i fundit përpara se të ekzekutohej ishte t’i shkruante asaj një mesazh dashurie të nënshkruar “nga Shën Valentini juaj”.

Shën Valentini u ekzekutua më 14 shkurt të vitit 270.

Si u zhvillua Dita e Shën Valentinit?

Më shumë se 200 vjet më vonë, 14 shkurti u shpall Dita e Shën Valentinit. Në këtë kohë Roma ishte bërë e krishterë dhe Kisha Katolike ishte e vendosur të zhdukte çdo paganizëm të mbetur. Një ritual pagan i pjellorisë mbahej në shkurt të çdo viti dhe Papa e shfuqizoi këtë festë dhe shpalli 14 shkurtin Ditën e Shën Valentinit, duke e vendosur kështu këtë ditë festë në Kalendarin Katolik të Shenjtorëve.

Poeti Chaucer në Mesjetë ishte i pari që e lidhi Shën Valentinin me dashurinë romantike. Ky ishte fillimi i traditës së dashurisë oborrtare, një ritual i shprehjes së dashurisë dhe admirimit, zakonisht në fshehtësi. Ky zakon u përhap në të gjithë Evropën dhe u vendos një Gjykatë e Lartë e Dashurisë, ku gjyqtaret femra do të vendosnin për çështje që lidhen me dashurinë, më 14 shkurt të çdo viti. Historianët besojnë se këto takime ishin në fakt mbledhje ku njerëzit lexonin poezi dashurie dhe luanin lojëra flirtimi.

Simbolet e Ditës së Shën Valentinit

Praktika e dërgimit të mesazheve të dashurisë u zhvillua kur njerëzit nisën të dërgonin letra të veçanta ku shprehnin dashurinë e tyre. Këto letra ishin krijime të bukura të bëra me dorë nga dërguesi dhe të dizajnuara individualisht për të treguar se sa shumë e donin marrësin. Kartat zakonisht përmbajnë vargje sentimentale, duke shpallur bukurinë e marrësit dhe sa shumë ishin të dashur.

Letrat e Ditës së Shën Valentinit zbukuroheshin me foto kupidi, zemra dhe lule me dantella dhe fjongo. Këto imazhe përdoren edhe sot për të simbolizuar dashurinë dhe njihen në të gjithë botën.

Çfarë është Dita e Shën Valentinit në kohët e sotme?

Ndërsa Dita e Shën Valentinit festohet në shumicën e vendeve, kultura të ndryshme kanë zhvilluar traditat e tyre për këtë festë. Në disa pjesë të botës, Dita e Shën Valentinit festohet si një ditë për të shprehur dashurinë mes anëtarëve të familjes dhe miqve, sesa vetëm mes çifteve. Disa tradita përfshijnë lënien e ëmbëlsirave dhe dhuratave për fëmijët dhe të tjera përfshijnë akte vlerësimi midis miqve.

Dita e Shën Valentinit lidhet shpesh me dashurinë romantike dhe miliona kartolina shkëmbehen çdo vit. Buqeta me lule ose një trëndafil i vetëm i kuq dërgohen me mesazhe romantike për të dashurit dhe çiftet që kalojnë kohë të veçantë së bashku.

Shumë çifte zgjedhin ta festojnë ditën e Shën Valentinit me darkë, një piknik ose drekë të veçantë të gatuar në shtëpi. Shumë restorante bëjnë oferta për darkën e Ditës së Shën Valentinit dhe ushqimi shpesh paraqitet me simbole dashurie si zemra dhe lule. Një tjetër aktivitet i njohur për Ditën e Shën Valentinit është qëndrimi në një hotel luksoz ose në një vend të bukur, duke i lejuar një çifti të largohet nga përditshmëria dhe të shijojë kohën së bashku. Propozimet për martesë janë gjithashtu të njohura në ditën e Shën Valentinit.