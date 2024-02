“Kemi nxitur dialogun”- Rama në konferencë me Blinken: Kosova do të mos marrë asnjë hap pa u konsultuar me aleatët

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij me Sekretarin amerikan të Shtetit, Antony Blinken, foli për situatën politike në Kosovë dhe dialogun me Serbinë.









“Kemi folur për Rajonin. Siç dihet Shqipëria ka një dorë të shtrirë të miqësisë për venet e Rajonit. Në do investohemi që Rajoni të shkojë para. Është në interesin tonë strategjik dhe të popullit tonë që ta shikojë Bashkimin me Evropën si një pjesë të bashkimit të këtij rajoni rreth vlerash dhe parimesh.

E kemi nxitur dhe vazhdojnë ta nxisim dialogun e pazëvendësueshëm mes Kosovës dhe Serbisë. SHBA kanë qenë janë dhe do të mbete një nga mbështetëset të palëkundur të procesit te njohjes së Kosovës.

Është mirë që asnjëherë shqiptarët kudo që janë të mos e harrojnë se pa SHBA nuk do të kishte një shtet të pavarur të Kosovës. Dhe se interesi i SHBA në këtë Rajon dhe për mbarëvajtjen e punëve në Shqipëri dhe Kosovë nuk është një interes i dorës së dytë, as i ndarë në çfarëdo aspekti nga interesi ynë në Shqipëri dhe Kosovë për të ndërtuar një të ardhme me paqe dhe prosperitet.

Ndjehemi të keq ardhur sa herë shohim hapa mbrapa. Jemi të vetëdijshëm për dhimbjen e plagëve të një tragjedia jo shumë të largët . Jemi të vetëdijshëm edhe për faktin se në momente te caktuara siç ishte sulmi në Bnjkse Serbia nuk e ndihmon procesin, por në radhë të parë shqiptarët e Kosovës dhe të gjithë në duhet te dimë që është në interesin tonë që të ecim përpara në realizimin e kërkesave që janë në tryezën e dialogut, të cilat nuk janë kërkesa shtrënguese, nuk janë as kërkesa që Kosova të lëshoje nga dinjitet apo sovranitetet, por janë kërkesa që bëjnë të mundur krijimin e konteksti që e ngre lartë Republikën e Kosovës.”