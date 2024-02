“Ne do vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë në BE”- Takimi me kreun e SPAK, Altin Dumani, Blinken: Anëtarë të krimit të organizuar janë duke përfunduar në procese gjyqësore

Antony Blinken ka konfirmuar takimin me kreun e SPAK, Altin Dumani në Piramidën e Tiranës gjatë vizitës në vendin tonë.









“Sot kam pasur mundësi të takohem edhe me prokurorë e gjyqtarë, të cilët janë duke drejtuar reformat kryesore. Është e rëndësishme të kuptojmë që anëtarë të krimit të organizuar janë duke përfunduar në procese gjyqësore. Ky është një proces dhe është e rëndësishme që vazhdon të eci përpara. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë në anëtarësimin në BE, është ajo që populli meriton”, tha ai.-u shpreh Blinken