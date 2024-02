Nga alergjitë, shpërthimi i akneve dhe gjumi i parehatshëm, sa e rrezikshme është të përdorni gjithmonë të njëjtin jastëk! Ja kur duhet ta ndërroni

Nuk është sekret që një jastëk i rehatshëm është një element i rëndësishëm për një gjumë të mirë.









Por, ajo që mund të mos dini është se sa shpesh supozohet të investoni në një të ri.

Sipas ekspertëve të shëndetit, ju duhet të zëvendësoni jastëkun tuaj çdo një deri në dy vjet.

Në këtë artikull ju njeh me këshillat e ekspertëve në lidhje me rëndësinë që ka kujdesi për jastëkët në lidhje me shëndetin tuaj.

Ju mund të mos bëni një gjumë të rehatshëm

Një jastëk i shtypur mund ofrojnë më pak mbështetje në qafë, e cila mund të çojë në dhimbje të qafës, shpatullave dhe pjesës së sipërme të shpinës.

Fjetja në një jastëk të sheshtë, gjithashtu mund të pengojë frymëmarrjen.

Për shumicën e njerëzve me një septum të devijuar, ngritja e kokës ndihmon në kullimin e hundës, thonë mjekët.

Nëse jastëku juaj është mjaft i sheshtë, hunda juaj mund të bllokohet edhe më shumë, duke shkaktuar vështirësi në frymëmarrje dhe gërhitje.

Mjekët këshillojnë të mos flini në të njëjtën anë çdo natë dhe të rrotulloni jastëkun në mënyrë që ta shfrytëzoni më mirë atë.

Mund të keni shpërthime të akneve

Jastëkët mbledhin qelizat e vdekura dhe vajrat e lëkurës, së bashku me të gjitha produktet që ju zakonisht i vendosni në lëkurë dhe flokë.

Plus, djersa dhe pështyma që lëshoni kur flini, mund të absorbohen nga jastëku juaj.

Kombinimi i vajrave, qelizave të vdekura të lëkurës, pështymës dhe djersës janë një terren shumëzimi për bakteret.

Kjo mund të shkaktojë probleme të lëkurës, si bllokimi i poreve, pikat e bardha dhe madje edhe cistet.

Prandaj këshillohet të ndërroni dhe të lani sa më shpesh këllëfët e jastëkut dhe t’i lani më shpesh edhe vetë jastëkët.

Gjithashtu mjekët sugjerojnë të lani fytyrën dhe të kapni flokët. Kjo mund të ruajnë edhe pastërtinë e jastëkut tuaj për më gjatë.

Ju mund të zhvilloni alergji

Pluhuri është një nga shkaqet e zakonshme të alegjisë.

Dhe ai ndodhet praktikisht kudo në shtëpinë tuaj, por veçanërisht në dyshekë dhe jastëkë.

Jastëkët e vjetër gjithashtu mund të mbajnë shumë baktere, kërpudha dhe myk.

Kur është koha për të ndërruar jashtëkun?

Kur ka filluar të formojë gunga.

Kur vëreni se nuk ju mjafton më një jastëk, por keni nevojë për dy.

Kur mbulesa e tij është shumë e pisët.

Kur tentoni ta palosni dhe ai qëndron në atë mënyrë.

Sa e rrezikshme është të përdorësh të njëjtën jastëk përgjithmonë?

Në të vërtetë nuk është edhe aq e rrezikshme për sa kohë që nuk po përjetoni pasoja negative.

Nëse ndjeni se nuk keni shqetësime me shëndetin dhe po bëni një gjumë të mirë, atëherë jeni mirë, thonë specialistët e shëndetit.

Por nëse zgjoheni të lodhur dhe ndieni dhimbje, atëherë mund t’ju duhet të ndërroni jastëkun./AgroWeb.org