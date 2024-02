“Të ngrihemi në një nivel tjetër, për të tërhequr investimet amerikane”- Vizita e Blinken, Jorida Tabaku i uron mirëseardhjen: Jetike dhe e domosdoshme lufta kundër korrupsionit

Kryetarja e Komisionit të Çështjeve Europiane, Jorida Tabaku, i uron mirëseardhjen Sekretarit Amerikan të Shtetit, Blinken, i cili për herë të parë vjen sot në Shqipëri.









Antony Blinken, U.S. secretary of state nominee for U.S. President-elect Joe Biden, listens during a Senate Foreign Relations Committee confirmation hearing in Washington, D.C. U.S., on Tuesday, Jan. 19. 2021. Biden’s pick to lead the State Department promised to revitalize alliances and approach the world with humility, offering a contrast with current outgoing secretary of state. Photographer: Alex Edelman/AFP/Bloomberg via Getty Images

Me anë të një postimi, Tabaku teksa vlerëson marrëdhëniet Shqipëri -SHBA thotë se duhet të ngrihemi në një tjetër nivel për të tërhequr investimet amerikane.

Sipas saj është jetike lufta kundër korrupsionit, zhvillimi ekonomik, përpjekja për një drejtësi që funksionon, një parlament eficent dhe forcimi i marrëdhënieve tregtare duhet të jenë synimi.

“Vizita e sotme e sekretarit Blinken është një shenjë e qartë e këtij bashkëpunimi që përditë e më shumë forcohet. Në fundin e diktaturës më të egër në Europë, sekretari Baker ishte njeriu që solli erën e ndryshimit në një vend të etur për liri. Ka qenë SHBA që mbështeti procesin e integrimit dhe më tej shtytësja kryesore e hyrjes në NATO. Qe pikërisht presidenti Bush që shqiptoi realitetin e pavarësisë së Kosovës nga Tirana që i dha jetë ëndrrës së shqiptarëve, një ëndërr e mundësuar nga ndihma e presidentit Clinton në vitin e vështirë të 1999. Qe urtësia dhe angazhimi i SHBA në marrëveshjen e Ohrit që i dha mundësinë një kryeministri shqiptar të jetë në krye të Maqedonisë së Veriut”, shkruan nder te tjera Tabaku.

Mirësevjen Sekretari Blinken!

Shqipëria dhe shqiptarët nuk kanë pasur mbështetës më të rëndësishëm dhe partnerë më strategjikë dhe të fortë që prej kohës së pavarësisë se sa SHBA. Që prej mbështetjes së Presidentit Ëilson në 1912 e deri në këtë shekull prania e SHBA ka qenë jetike për vendin tonë dhe të ardhmen e shqiptarëve.

Ndaj mbështetja e SHBA në këto momente kritike për vendin është jetike dhe mëse e domosdoshme; lufta kundër korrupsionit, zhvillimi ekonomik, përpjekja për një drejtësi që funksionon, një parlament eficent dhe forcimi i marrëdhënieve tregtare duhet të jenë synimi.

Detyra jonë është te ngrihemi në një nivel tjetër, për të tërhequr investimet amerikane, për të qenë pol i rëndësishëm në globalizimin dhe zinxhirin e furnizimit. Kjo do të thotë që vendi ka nevojë për të ngritur një skemë për analizën e investimeve të huaja, për të zhvilluar konkurencën dhe meritokracinë!

Koha që të zhvillojmë më tej bashkëpunimin në fushën e energjisë dhe diversifikimit të saj për të përfituar realisht kapitalin por dhe zhvillimin edhe dijen e sipërmarrjeve amerikane që s’mund të jenë vetëm në emër të tilla.

Për të qenë një partner realisht strategjik na duhet që të zhvillojmë realisht tregun duke zhvilluar një ekonomi tregu, kulturën e punës dhe fluksin e burimeve! Koha që mos të kënaqemi me vizita përshëndetëse por të ndërtojmë një tjetër kapitull të përbashkët zhvillimi mes vendeve tona!