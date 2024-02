“Ti je niveli zero”-Ledjona debaton ashpër me Ilnisën: Kush është punë e ndershme për ty? Të futesh poshtë jorganit…

Ka nisur sot një debat i forte mes Ilnisës dhe Ledjonës, dy banoret kanë kaluar në ofendime dhe tone të larta me njëra-tjetrën.









Teksa Ilnisa i thotë Ledjones që të bëjë ndonjë punë më të ndershme se sa të atakoj dhe sulmojë atë, Lediona e pyet se kush është punë e ndershme sipas saj të futet poshtë jorganit.

Debati:

Ilnisa: Kush je ti ? Kush je?

Ilnisa: Unë ty nuk te kam ofenduar asnjëherë.

Ledjona: Pse e përgojon ata që korrin misër janë më të ndershmit

Ilnisa: Do besh një punë me të mirë, më të ndershme se sa të rrish të më atakosh mua

Ledjona: Kush është me e ndershme sipas teje të rrish poshtë jorganit

Ilnisa:Shko me mire të korrësh misër se sa të merresh me mu të me tregosh mua nivelin

Ledjona: Po ti je niveli zero