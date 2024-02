Blinken u takua me kreun e SPAK, ambasada e SHBA në Tiranë: Reforma në Drejtësi nuk është e shpejtë dhe e përsosur! Institucionet duhet të…

Ambasada amerikane në Tiranë, ka reguar pas takimit të Sekretarit Antony Blinken me krerët e drejtësisë, duke theksuar angazhimin e SHBA për reformën në drejtësi.









Ndërsa shprehen se “reforma nuk është as e shpejtë, as e përsosur, as e lehtë”, ambasada e SHBA thekso se “ky është momenti që institucionet e reja të drejtësisë të marrin me guxim mosndëshkimin dhe të nxisin besimin e publikut në sundimin e ligjit.”

“Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort pas këtyre institucioneve dhe do të mbeten të palëkundura në mbështetjen tonë”, thuhet më tej.

Reagimi i ambasadës së SHBA

Antony Blinken ritheksoi angazhimin e qëndrueshëm të Shteteve të Bashkuara për reformën në drejtësi në Shqipëri gjatë një takimi me krerët e drejtësisë sot. Megjithëse reforma nuk është as e shpejtë, as e përsosur, as e lehtë, ky është momenti që institucionet e reja të drejtësisë të marrin me guxim mosndëshkimin dhe të nxisin besimin e publikut në sundimin e ligjit. Këto sfida janë të mëdha, por Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort pas këtyre institucioneve dhe do të mbeten të palëkundura në mbështetjen tonë.

.@SecBlinken reiterated the United States’ enduring commitment to Albania’s justice reform during a meeting with justice leaders today. Though reform is neither quick, perfect, or easy, this is the moment for new justice institutions to courageously take on impunity and foster… pic.twitter.com/7uGyLwSbMd — USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) February 16, 2024

Kujtojmë se Blinken u takua me kreun e SPAK, Altin Dumani, kryetaren e Gjykatës Kushtetuese Holta Zaçaj, kreun e Gjykatës Sokol Sadushi dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, Artur Metani.