Çfarë është sheqeri i kokosit dhe si ndryshon nga ai i zakonshmi?

Sheqeri i kokosit është një produkt relativisht i ri për tregun, i cili ka nisur të zgjojë interesin e konsumatorëve.









Është një ëmbëlsues i reklamuar si një alternativë më e shëndetshme ndaj sheqerit të zakonshëm dhe më i përshtatshëm për pacientët me diabet për shkak të indeksit të ulët glicemik.

Në fakt, është një ëmbëlsues që nuk është studiuar mjaftueshëm, ndaj nuk mund të themi se pretendimet shëndetësore që vijnë me të mbështeten nga të dhënat e kërkimit. Në çdo rast, sheqeri i kokosit duket se ka një indeks glicemik më të ulët se sheqeri i zakonshëm, duke e bërë atë më pak taksë në rregullimin e niveleve të glukozës në gjak.

Megjithatë, nuk duhet harruar se indeksi glicemik i një ushqimi nuk është i vetmi faktor që ndikon në përgjigjen e glukozës pas ngrënies, pasi përbërja e vaktit, lëndët ushqyese totale të konsumuara dhe përmasat përkatëse, mund ta diferencojnë ndjeshëm atë.

Nga ana tjetër, është e rëndësishme të dini se sheqeri i kokosit nuk ndryshon nga sheqeri i zakonshëm për sa i përket përmbajtjes kalorike. Me pak fjalë, jep përafërsisht të njëjtat kalori dhe për këtë arsye konsumi i tij duhet të përfshihet në konsumin total të energjisë së personit. Në të njëjtën kohë, konsumatorët duhet t’i kushtojnë vëmendje produktit që zgjedhin, pasi shumë prej tyre mund të përbëhen nga një përzierje e sheqerit të kokosit dhe sheqernave të tjera të thjeshta.

Si përfundim, do të thoshim se sheqeri i kokosit mund të jetë një alternativë ndaj sheqerit të zakonshëm, për sa kohë që konsumohet me moderim. Por përpara se ta karakterizojmë si më të shëndetshëm, duhet të presim përfundimet e studimeve që do të shqyrtojnë efektin e konsumimit të tij sistematik në organizëm dhe shëndet.