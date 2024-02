“E kupton sa tr*p po del?”/ Bardhi i prekur pas pyetjes së provokative nga banorët e ‘BBVIP3”: Dua ta di se kush e ka bërë… (VIDEO)

Një pyetje provokative i është bërë këngëtarit Bardhi, në lidhje me debatet që e dashura e tij Sara ka në ‘Big Brother VIP 3”.









“E kupton sa trap po del me Sarën? Kur do të flasësh>”, ishte pyetja për të, ndërsa konkurrenti i BBVIP, tha se ai ka ndërhyrë kur ka qenë nevoja dhe se donte ta dinte se kush e ka bërë pyetjen.

Gjithashtu ai tha se pyetja është ofendim.

Biseda:

Roza: Më vjen zorë ta lexoj këtë pyetja se ti je djal flori. Bardhi, e kupton sa trap po del me Sarën? Kur do të flasësh?

Bardhi: Po flas në çdo situatë që më ka takuar. Në disa që nuk më ka takuar i kam cek, edhe në Prime.

Roza: E ke shoqëruar në çdo fjali zemër

Sara: Je një trap që nuk përfshihesh domethënë…

Bardhi: Është e vetmja pyetje që kishte ofendim personal, dhe më vjen mirë me dit kush e ka bërë. Po s’ka rëndësi për momentin. Jam përfshirë në disa situata, përveç situatës me Meritonin që e kam shpjeguar. Që e kam shok të mirë Meritonin dhe të dashur Sarën. I cili ishte debat që nuk duhet të përfshihehsa dhe iu kërkova të dyve disa ditë më vonë dhe u kërova që të mos futen në debate me njëri-tjetrin. Nuk ka nevojë për me pas atë fjalën trap…

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)