“Do i fus duart tek të gjithë!”-Juli paralajmëron banorët: Kush na ka vjedhur brekët do e paguajë, do marr të vajzave dhe do i…

Aktori Jul Deda ka nisur një “mision” mëngjesin e sotëm në “Big Brother VIP”, pasi dikush nga banorët i ka vjedhur atij edhe djemve të tjerë të brendshmet.









Juli filloj të kontrolloi dollapët ë të gjithë banorëve ndërsa tha se “do fus drurët gjithkund, se tek unë i kanë fut”.

Ai i paralajmëroj të gjithë duke i thënë se kushdo që e ka bërë do e vuaj, ndërsa tha se “do marr të gjitha brekët e gocave, do t’i nxjerr në shesh”.

Ndërkohë sipas Romeon të brendshmet e tyre i ka marrë Roza dhe Rikja.

Pjesë nga biseda:

Juli: Më kanë marrë më kanë vjedhur brekët. Do fus duart tek të gjithë tani. Edhe tek Egla do fus duart.

Egla: Çfarë të duhet hajde se ta tregoj unë.

Juli: Ja kanë marrë treçerekut te çunave, jo vetëm mua. Unë s’di ca të bëj.

Egla: O Jul nuk fus drurët unë me të mor brekët ty, harroje.

Juli: E di ca behët me këto brekët këtu apo jo.

Egla: S’më paske njoh fare.

Juli: S’ka lidhje me të njofmen kjo, ky është mision. Do gjej brekët. Do fus drurët gjithkund, se tek unë i kanë fut. Hajde çohuni t’i gjejmë. Kush është do t’i hyj në drru fizikisht pastaj.

Romeo: O Rikja o Roza i ka marrë.

Juli: Jo vetëm të miat, i kanë marrë të gjithë çunave. Me hy nëpër sirtarët e të tjerëve me marr brekët, kush e ka bërë do ta vuaj. Unë do marr të gjitha brekët e gocave, do ti nxjerr në shesh atje, se ndonjë vajzë e ka bërë.