Gjuha e dhunës dhe shantazheve në TikTok, Rama takohet me përfaqësuesin e rrjetit social: Kompania po merr masa për të rritur nivelin e moderimit të mesazheve në gjuhën shqipe

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me zëvendës Drejtorin e Përgjithshëm të kompanisë së TikTok në Mynih.









“Mynih – Në zyrat e Tik Tok me zv. Drejtorin e Përgjithshëm të kompanisë Theo Bertram, ku diskutuam me mirëkuptim të plotë për ngjarjet e fundit në Shqipëri dhe nevojën për të rritur vigjilencën kundër dhunës, shantazheve e gjuhës së urrejtjes online, si edhe u njohëm me masat që po merren nga kompania për të rritur nivelin e moderimit të mesazheve në gjuhën shqipe. Ishte kënaqësi informimi mbi nivelin e lartë të vetëdijes së kolosit social Tik Tok, për rreziqet që i kanosen rrjeteve sociale dhe të investimeve të kompanisë në përballimin dhe shmangien e tyre”, shkruan Rama.