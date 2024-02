Gjykata gjobit Donald Trump me 354.9 milionë dollarë, e ndalon dhe të drejtojë biznese në Nju Jork për tre vjet

Ish-presidenti amerikan Donald Trump është gjobitur me 354.9 milionë dollarë, pas një gjyqi për mashtrim civil në Nju Jork.









Gjykata gjithashtu e ndaloi Trumpin të drejtonte biznese në Nju Jork për tre vjet. Djemtë e tij, Eric dhe Donald Jr, morën ndalime të ngjashme për dy vjet.

Trump dhe Organizata Trump u ndaluan gjithashtu të aplikonin për kredi nga çdo institucion financiar i Nju Jorkut për tre vjet.

Alina Habba, avokatja e tij, tha pas seancës se vendimi ishte një “padrejtësi e dukshme… e qartë dhe e thjeshtë”.

Ajo tha në një deklaratë: “Është kulmi i një gjueti shtrigash shumëvjeçare, të nxitur politikisht, që ishte projektuar për të “zbërthyer Donald Trump”, përpara se Letitia James të shkelte ndonjëherë në zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm”.

Gjykatësi Arthur Engoron kishte vendosur tashmë në një vendim të mëparshëm se ish-presidenti e rriti pasurinë e tij në pasqyrat financiare të dhëna bankave, siguruesve dhe institucioneve të tjera për të bërë marrëveshje dhe për të siguruar kredi.

Prokurorja e Përgjithshme e Nju Jorkut Letitia James kërkoi 370 milion dollarë dhe ndalimin e Trump dhe të pandehurve të tjerë që të bëjnë biznes në shtet në çështjen e mashtrimit civil.

Një dënim kaq i madh tani mund ta lërë të rrënuar perandorinë e pasurive të paluajtshme të Trump, një imazh që e ndihmoi atë drejt famës dhe Shtëpisë së Bardhë në vitin 2016.

Gjykatësi Engoron anuloi vendimin e tij të mëparshëm nga shtatori, duke urdhëruar “shpërbërjen” e kompanive që kontrollojnë shtyllat e perandorisë së pasurive të paluajtshme të Trump, duke thënë sot se kjo nuk ishte më e nevojshme sepse ai po emëron një monitor të pavarur dhe drejtor të pajtueshmërisë për të mbikëqyrur bizneset e Trump.

Në përgjigje, ekipi ligjor i Trump pretendoi se dëshmia gjatë gjyqit “provoi se nuk kishte keqbërje, asnjë krim dhe asnjë viktimë” dhe shtoi se do të niste një apel.

Habba shtoi: “Duke pasur parasysh aksionet e rënda, ne besojmë se Divizioni i Apelit do ta përmbysë këtë vendim të tmerrshëm dhe do t’i japë fund këtij persekutimi të pamëshirshëm kundër klientëve të mi. Më lejoni ta bëj një gjë krejtësisht të qartë: kjo nuk ka të bëjë vetëm me Donald Trump, nëse ky vendim qëndron, do të shërbejë si një sinjal për çdo amerikan që Nju Jorku nuk është më i hapur për biznes.”

Zyra e James vlerësoi se Trump e ekzagjeroi pasurinë e tij deri në 3.6 miliardë dollarë.

Avokatët e shtetit pretenduan se Trump përdori numrat e fryrë për të marrë prime më të ulëta sigurimi dhe kushte të favorshme kredie, duke kursyer të paktën 168 milionë dollarë vetëm nga interesi.

Gjatë gjyqit, Trump nisi një diatribe gjashtë-minutëshe nga qëndrimi i dëshmitarit dhe u urdhërua të mos nënçmonte stafin e gjykatës, por sfidoi gjykatësin dhe u gjobit me 15,000 dollarë për dy herë shkelje të urdhrit.

Kandidati kryesor presidencial republikan dëshmoi në nëntor se pasqyrat e tij financiare në fakt nënvlerësonin vlerën e tij neto dhe se bankat bënë kërkimet e tyre dhe ishin të kënaqura me biznesin e tij.

Gjatë fjalëve përfundimtare në janar të këtij viti, ai pretendoi se rasti ishte një mashtrim ndaj tij.

Para gjyqit, gjyqtari Engoron vendosi mbi pretendimin kryesor të James, duke gjetur se pasqyrat financiare të Trump ishin mashtruese.

Si ndëshkim, gjyqtari urdhëroi që disa prej kompanive të tij t’i hiqeshin nga kontrolli dhe të shpërndaheshin, por për shkak të një apeli, një gjykatë tjetër e pezulloi.

Për shkak se është një çështje civile, dhe jo penale, nuk kishte asnjë kërcënim për burgosjen e Trump.

Megjithatë, katër nga hetimet për ish-presidentin janë për baza penale