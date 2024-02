Një telash më shumë për Shqipërinë në Europian, lojtari më në formë i Realit zgjedh të përfaqësojë Spanjën

Kombëtarja shqiptare e futbollit do të ketë një detyrë shumë të vështirë në Euro 2024, ku shorti e ka vënë përballë Italisë, Kroacisë dhe Spanjës. Kjo e fundit shihet si favorite për të fituar grupin dhe duket se do të përforcojë radhët e saj me një lojtar shumë cilësor.









Mediat spanjolle kanë bërë të ditur se një nga lojtarët më në formë aktualisht në radhët e Real Madrid, Brahim Diaz, ka vendosur përfundimisht që të përfaqësojë iberikët në arenën ndërkombëtare. Ai mund të zgjidhte mes Spanjës dhe Marokut, por tashmë zgjedhja e tij do ta bëjë atë një rival të kuqezinjve në Euro 2024.

Trajneri Luis De La Fuente, deri tani i kishte besuar gjithmonë futbollistëve që kishin luajtur rregullisht me skuadrat përkatëse dhe Brahim Diaz nuk kishte qenë fillimisht në planet e Ançelotit. Por në periudhën e fundit ai ka qenë vendimtar me lojën dhe golat e tij, siç ndodhi në Ligën e Kampioneve në këtë mesjavë. Ndaj trajneri i iberikëve nuk do ta lërë jashtë grumbullimeve më, duke filluar nga miqësoret e marsit me Kolumbinë dhe Brazilin.

Mediat spanjolle janë të bindura se me formën që po kalon, Diaz do të jetë jo vetëm një emër i rëndësishëm për përfaqësuesen e Spanjës në Europian, por edhe një kandidat mëse potencial për një vend në formacionin titullar të këtij ekipi.

