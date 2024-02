Vdekja e Navalny reagon Rama: Kjo tragjedi nënvizon rëndësinë e unitetit mes aleatëve

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për vdekjen në burg të liderit të opozitës ruse, Alexei Navalny.









Rama shprehet se qëndron me Presidentin Biden dhe liderët e tjerë aleatë për të nderuar sakrificën përfundimtare të Navalnyt.

Ai shton se kjo tragjedi nënvizon rëndësinë e unitetit dhe vendosmërisë së aleatëve.

“Unë qëndroj me Presidentin Biden dhe liderë të tjerë aleatë për të nderuar sakrificën përfundimtare të Alexei Navalny. Kjo tragjedi nënvizon rëndësinë e unitetit dhe vendosmërisë aleate. Konferenca e Sigurisë së Mynihut është një moment i përshtatshëm për të theksuar rëndësinë e përpjekjeve kolektive, veçanërisht midis aleatëve të NATO-s. Ne të gjithë duhet të ndajmë përgjegjësinë e mbajtjes së parimeve të NATO-s dhe ndërkohë që përballemi me sfida komplekse, ne nuk duhet të hezitojmë të shkojmë më shumë. Angazhimi 2% është kërkesa minimale, jo maksimumi. Shqipëria mbetet e përkushtuar për të bashkëpunuar me partnerët tanë për të forcuar aftësitë tona mbrojtëse, duke përfshirë rigjallërimin e industrisë sonë ushtarake”, shkruan Rama.