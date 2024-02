VIDEO/ Debutim ëndrrash, sulmuesi shqiptari dhuron fitoren skuadrës në minutën e 94-t

Ish-sulmuesi i Ballkanit, Albin Berisha ka debutuar në mënyrën më të mirë të mundshme te skuadra rumune Petrolul.

23-vjeçari ka shënuar golin e fitores në ndeshjen ndaj Poli Iasit, e vlefshme për javën e 26-të në elitën e futbollit rumun.

Berisha, që u transferua në merkaton e janarit nga Ballkani i Ilir Dajës, në lojë hyri në minutën e 46-të, ndërsa shënoi golin e fitores 2-1 në minutën e 94-t. Një 3 pikësh i artë ky për Petrolul që n

Albin Berisha with a last minute winner for Petrolul Ploiești on his debut!

pic.twitter.com/FguhNn7l5I

— Kosovar Football (@kosovarfootball) February 16, 2024