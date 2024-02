10 gjeste që e bëjnë të lumtur partnerin tuaj

Ashtu si sjellja e të tjerëve mund të ndikojë në disponimin ose ditën tuaj, veprimet tuaja gjithashtu kanë një ndikim emocional tek të tjerët. Shpesh jemi shumë të përqendruar te vetja dhe nuk arrijmë të peshojmë ndikimin që mund të kenë veprimet tona tek ata që na duan… megjithatë edhe disa fjalë mund të jenë vendimtare.









Secili prej nesh ka fuqi të pabesueshme, fuqi që nënvlerësohet, harrohet ose përdoret në mënyrë jokonsistente, na thotë Ana Maria Sepe, Doktore në Psikologji, eksperte dhe studiuese në psikanalizë. Sipas saj, sa herë keni thënë me zë të lartë se keni dashuri për dikë? Sa herë keni investuar fjalë dashurie? Dhe sa herë – gabimisht – keni përfunduar duke lënduar pikërisht personin që thatë se e doje? Në një botë ideale fjala “të dua” duhet të ketë një kuptim të rëndësishëm: dua mirëqenien tënde, dua që të jesh i lumtur dhe të them në mënyrë implicite se do të veproj në mënyrë që të ndihesh mirë.

Një gabim shumë i zakonshëm është t’u japësh shumë vlerë fjalëve, ta lëmë veten të magjepset, të mahnitet nga fjalitë prekëse dhe prekëse, por që nuk kanë asnjë krahasim me realitetin, thekson Sepe, duke e vijuar shpjegimin e saj.

Mund të duket dramatike, por është e vërtetë… secili prej nesh ushtron dhe përjeton fuqi të madhe. E rëndësishme është që secili prej nesh të vendosë se kujt t’i japë dhe t’i heqë pushtetin. Po, kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të rrethoheni me njerëzit e duhur, njerëz të vërtetë që tregojnë koherencë midis asaj që thonë dhe asaj që bëjnë, njerëz të aftë të na përcjellin ndjesi “pozitive” dhe të na bëjnë të ndihemi të qetë.

Nuk mendoni se keni kaq shumë fuqi?

Jam i sigurt që keni pasur ditë stresuese në jetën tuaj… përpiquni të mbani mend se si jeni ndjerë. Epo, tani përpiquni të imagjinoni të njëjtën ditë të përballur me gjithë mbështetjen e një personi të dashur, sigurisht që një pjesë e ankthit do të ishte zbutur! Edhe nëse nuk duam të flasim për lidhjet emocionale, nëse jeni duke kaluar një ditë të keqe, ndoshta buzëqeshja e një të huaji mund të bëjë ndryshimin, siç mund të bëjë mirësia e një gruaje që ju thotë se mund të kaloni radhën në supermarket. vetëm kur jeni vonë për diçka, takim, apo edhe një kompliment të papritur ndërsa ndiheni të pasigurt!

Dua të them, ndoshta nuk keni ndalur kurrë së menduari për këtë, por ju jeni vetëm një nga mbi 7.4 miliardë qeniet njerëzore në këtë planet dhe mund të jeni në gjendje t’ia bëni më të mirë ditën çdo individi që kaloni në rrugë. Mos u shqetëso, ky nuk është një nga ata artikuj që flet për vëllazërinë dhe se si bota mund të ndryshojë… është një artikull i thjeshtë që dëshiron të shpjegojë se çfarë mund të bësh për të përmirësuar jetën e atyre që do.

Në realitet nuk po flas për veprime reale që duhen praktikuar menjëherë, por për 10 gjeste të vogla që duhen zbatuar vazhdimisht në jetën tuaj të përditshme. Sigurisht, nëse do të doja të flisja për 10 veprime të vogla që synojnë veten, ju këshilloj t’i shkruani një letër dhe do t’i sugjeroja truke të tjera për ta bërë të ndihet i veçantë… megjithatë çdo gjest, i vogël apo i madh. , do të ishte e kotë apo edhe negative nëse nuk shoqërohej me respekt.

1.Përpiquni të decentralizoni veten

Jepini dikujt vëmendjen tuaj pa u hutuar nga telefoni juaj inteligjent ose ai emision në TV. Praktikoni dëgjimin aktiv dhe përpiquni të empatizoni dhe kuptoni se çfarë ndjen personi përballë jush.

2.Përfshini guximin dhe besimin

Kurseni çdo kritikë shkatërruese dhe përdorni fjalë për të ushqyer vetëvlerësimin e njerëzve të tjerë dhe jo për ta copëtuar atë. Kur personi juaj i dashur demotivohet ose humbet vetëbesimin, thuaju drejtpërdrejt se mund ta bëjë këtë ose se ka aftësi.

3.Mbani gjithmonë fjalën tuaj

Dhe, nëse kjo nuk është e mundur ose situata ka ndryshuar, mos kini frikë të shpjegoni ndryshimin e drejtimit dhe këndvështrimit tuaj, mos harroni ta bëni atë me hir, qetësi dhe qartësi.

4.Jini gjithmonë të sinqertë, mos lundroni në ujëra të turbullta

Nëse qëllimi juaj është të merrni diçka, kërkoni ose përpiquni ta fitoni! Askujt nuk i pëlqejnë imponimet, manipulimet dhe nënshtrimet dhe në afat të gjatë do t’ju lënë një shije të keqe në gojë.

5.Shmangni kthimet

Nëse jeni duke përdorur dikë si një mbrapa, sepse vuani nga vetmia ose sepse një person tjetër po ju bën të vuani, dijeni se nuk po e respektoni atë dhe po nuk respektoni gjithashtu veten. Rikthimi është një mjet i pamjaftueshëm, të cilit i drejtohen vetëm ata që nuk dinë të ndihen mirë me veten.

6.Përpara se të bëni diçka “për të mirën e tij”, përpiquni të kuptoni nëse vërtet po e bëni për të mirën e tij apo… për të mirën tuaj.

Ekziston një kufi i madh i pakalueshëm midis të vepruarit për të mirën e dikujt dhe dëshirës për të imponuar dëshirën tuaj. Shqetësimet, synimet dhe ambiciet mund të jenë të pranishme në çdo marrëdhënie, por ato duhet të jenë gjithmonë në një linjë me nevojat dhe qëndrimet e tjetrit, nuk duhet të kalojnë kurrë kufijtë, përndryshe do të praktikoni një imponim të nënkuptuar.

7.Mos ua ngarkoni atyre që doni përgjegjësi që janë vetëm tuajat

Nëse keni nevojë për një prizë, luani sport, kërkoni mirëqenie në aktivitete të ndryshme rekreative, filloni psikoterapi… por nuk duhet të lëndoni kurrë personin që pretendoni se e doni vetëm sepse nuk mund t’i pranoni të metat tuaja.

8.Të gjithë e mbushin gojën me fjalën “respekt”, por jo të gjithë janë në gjendje ta demonstrojnë atë në mënyrë konstante dhe koherente.

Ndoshta edhe ju e përjetoni shembullin më banal, në përditshmëri, në shumë marrëdhënie: ndoshta shoqja juaj ju thotë se duhet të shkëputet sepse ka një angazhim dhe ju insistoni dhe e bllokoni në telefon… këtë, si dhe të qenit imponim është një mungesë e nënkuptuar respekti, është si të thuash “nevojat e mia janë para tuajave, e di që keni diçka për të bërë, por unë jam prioriteti”. Dhe nga këtu kthehem menjëherë në pikën 8.

9.Mbani mend gjithmonë fjalën barazi

Nëse nuk e gjeni veten në një situatë ku ka një nevojë parësore objektive, ju kujtoj menjëherë se prioritetet tuaja nuk duhet të vendosen përpara atyre të personit që pretendoni se doni. Problemet e tua nuk janë më të mëdha vetëm sepse janë të tuat… Të gjithë kanë vështirësi dhe jo për këtë arsye, vendosin të kalojnë ata që i duan.

10.Mësoni të pranoni gabimet tuaja dhe të kërkoni falje

Kur kërkoni falje, mos prisni që personi përballë të hapë një tapet të kuq ose t’ju spërkasë me lule nga mirënjohja… jepini kohë të përpunojnë atë që ndodhi, ndërkohë përqendrohuni në rritjen tuaj personale dhe përpiquni të ofroni botës versionin më të mirë të vetes, i pari që do të përfitojë prej tij do të jeni ju.

Këto 10 pika duhet të jenë ABC-të e çdo marrëdhënieje të shëndetshme. Fatkeqësisht, shumë njerëz mbartin plagë emocionale që tentojnë të ndërhyjnë, duke i bërë marrëdhëniet më të komplikuara sesa duhet. Respektoni këto rregulla dhe prisni të njëjtën gjë nga ata që pretendojnë se ju duan. Këto “rregulla” zbatohen në një marrëdhënie në çift, si dhe në marrëdhëniet midis vëllezërve e motrave, miqve ose prind-fëmijë.