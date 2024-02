16 vjetori i shpalljes së Pavarësisë, Albin Kurti: Me ndihmën e aleatëve ndërkombëtarë ndërtuam Republikën e Kosovës

Kryeministri Albin Kurti është shprehur se Kosova, pavarësisht sfidave, qëndron e fortë









Në 16 vjetorin e shpalljes së Pavarësisë, kreu i qeverisë u shpreh se Republika e Kosovës u ndërtua me ndihmën e aleatëve ndërkombëtarë.

"Një çerekshekulli pas luftës, Republika jonë qëndron e fortë përkundër sfidave", u shpreh Kurti në mbledhjen festive të Qeverisë.

Ai shtoi se “Ashtu si ditën kur u shpall, ashtu edhe sot dhe çdo ditë më tej, Republika e Kosovës do të jetë shtëpi për të gjithë qytetarët pa dallim.”

Albin Kurti: Kosova feston sot përvjetorin e 16-të. Sivjet shënojmë edhe dy përvjetor. 26-vjetorin e eposesë së UÇK-së dhe 25-vjetorin e çlirimit tonë nga okupimi i Serbisë.

Përvjetor të këtillë ofrojnë raste të përshtatshme për reflektime retrospektive, që rëndom mund të mos kemi kohë t’i bëjmë gjatë ditëve të tjera të vitit, kur jemi të zënë me urgjencat e përditshme që duhet të ballafaqohemi. Nga kemi ardhur, ku jemi dhe nga po shkojmë? Këto janë pyetjet që i shtrojmë secili. Përgjigjet tona nuk do të thotë se duhet të pajtohen me njëra-tjetrën.

Vijmë nga një betejë çlirimtare me karakter anti-kolonial që rrënjët i ka te Rilindja Kombëtare Shqiptare. Prejardhja e Republikës sonë është te lufta çlirimtare dhe lëvizjes rezistente shekullore. Kosova ka shembullin e ngrohtësisë njerëzore, dhe për këtë ajo e nderon trashëgimin e Rilindjes Kombëtare. Ne i mbijetuam gjenocidit të fundshekullit 20. Pas luftës, rindërtuam shtëpitë tona.

Me ndihmën e aleatëve ndërkombëtarë, ndërtuam shtëpinë tonë të përbashkët – Republikën e Kosovës. Një Republikë të mirëfilltë, barazi për qytetarët dhe kontribuuese për paqe. Një shtet që vlerat demokratike, të drejtat e njeriut dhe pakicave dhe drejtësinë sociale i ka në thelb në çdo kursi politik e shoqëror. Një çerekshekulli pas luftës, Republika jonë qëndron e fortë përkundër sfidave.

Ashtu si ditën kur u shpall, ashtu edhe sot dhe çdo ditë më tej, Republika e Kosovës do të jetë shtëpi për të gjithë qytetarët pa dallim. Vizioni ynë është i qartë, ne rreshtohemi krah shteteve demokratike paqësore që mishërojnë lirinë, unitetin dhe solidaritetin.