Fotot nga paparazzi/ Monika Kryemadhi “besnike” e stilit, si dhe e kafes!

Prej disa kohësh, na pëlqen ta identifikojmë Monika Kryemadhin, pikërisht për stilin që ajo zgjedh në angazhimin e saj si deputete. Me kombinime plot ngjyra dhe sharm, ajo ka treguar se di të bëjë një ndërthurje mes klasikes dhe “casual” më së miri.









E tillë ka qenë pamja edhe këtë të enjte, ku Kryemadhi mbërriti në seancë me një veshje formale në ngjyrë gri dhe çizme të gjata të kuqe. Një kombinim ky i goditur nga Monika, që kur vjen puna te stili vështirë se mund të dështojë.

Edhe këtë herë, deputetja e Partisë së Lirisë, kishte zgjedhur që kafen ta merrte me vete. Ndryshe nga shumë kolegë të saj që preferon që të enjten të çlodhen në kafene rrethuar me miq, Monika e ka me nxitim.

Bisedat e saj me miqtë nga politika zakonisht bëhen në oborrin e selisë, apo në ambientet e jashtme, duke lënë pak kohë për të frekuentuar me kolegëet kafetë pranë Kuvendit.