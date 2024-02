Plagosi fqinjin, policia kontroll në banesën e 51-vjeçarit, i zbulon arsenal armësh e uniforma ushtarake!

Policia ka arrestuar një 51-vjeçar në fshatin Margegaj, Tropojë pasi plagosi fqinjin e tij me mjet prerës për motive pronësie.









Njoftimi i policisë:

Finalizohet nga Komisariati i Policisë Tropojë, operacioni policore i koduar “Margegaj”. Ndërhyrja në kohë e Policisë parandalon një ngjarje të mundshme kriminale, në fshatin Margegaj.

Plagosi me mjet prerës, fqinjin e tij, për motive pronësie, arrestohet në flagrancë 51- vjeçari.

Armët e sekuestruara do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore, për ekzaminime të mëtejshme, për të parë nëse janë përdorur ose jo në ngjarje kriminale të ndodhura më parë.

Pas njoftimit se në fshatin Margegaj, disa shtetas po konfliktoheshin me njëri-tjetrin, shërbimet e Komisariatit të Policisë Tropojë kanë organizuar menjëherë punën dhe kanë mbërritur në vendngjarje.

Nga ndërhyrja e shpejtë dhe profesionale e shërbimeve të Policisë, e kryer në kuadër të operacionit policor të koduar “ Margegaj ”, u bë i mundur parandalimi i një ngjarjeje të mundshme kriminale, si dhe arrestimi i shtetasit të përfshirë në konflikt G. B., 51 vjeç, banues në fshatin Margegaj, Tropojë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.