“Mami Ilnisa, lëre rehat bebin Meriton, se ia bëre jetën ferr”/ Fansat e provokojnë, moderatorja: Hajde këtu brenda dhe t’i tregoj flakët e ferrit (VIDEO)

Banorët e 'Big Brother VIP 3' kanë lexuar gjatë pasdites së sotme, disa nga komentet e publikut në rrjetin social Instagram.









Një ndër komentet më pikante ishte për Ilnisën, teksa i kërkohet që të lëj rehat Meritonin, pasi ia ka bërë jetën ferr.

“Mami Ilnisa, mbaje veten! Lëre ‘bebin’ (Meritonin) rehat se i je bërë ferr o grua”, shkruhej në mesazhin për Ilnisën.

Ndërsa Ilnisa, vendoi të ironizoj me fjalët, teksa tha se i ka lënë rehat të gjithë dhe ferrin do të ia tregonte nëse komentuesi do të futeshe në ‘BBVIP’.

“Unë di që rehat i kam lënë të gjithë, dhe sa për ferrin hajde këtu brenda dhe ta tregon mami Ilnisa sesa bukur është të kërcesh mbi flakë”, tha Ilnisa.