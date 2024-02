Përfaqësojnë një nga 500,000 lindje të tilla, si ia dolën ‘binjaket e bashkuara’ kur mjekët nuk i dhanë shpresë për jetën: Zgjedh se kush do të jetojë…

Kur Marieme dhe Ndeye lindën mjekët nuk dhanë shpresa që dy binjaket e bashkuara në një trup të mbijetonin për më shumë se disa ditë.









Por fati deshi ndryshe pasi sot në moshën shtatë vjeçare, ata mendohet se janë të vetmet binjakë të bashkuar që po rriten në Evropë.

“Kur të thonë që nuk ka të ardhme, ti fillon dhe jeton vetëm për të tashmen”- shprehet Ibrahima babai i binjakeve.

Ky rast është ndër raste shumë të rralla pasi binjakët e bashkuar përfaqësojnë rreth një në çdo 500,000 lindje në MB.

Sipas raporteve rreth gjysma e këtyre rasteve lindin të vdekur, me një të tretën tjetër që vdes brenda 24 orëve nga lindja.

Pra, të shohësh Marieme dhe Ndeye të festojnë ditëlindjen e tyre të shtatë jo vetëm që i jep gëzim familjes së tyre , por edhe mjekëve që janë kujdesur për ta.

Ato janë luftëtare dhe dëshmuan se të gjithë e kanë gabim”, tha babai i tyre

Ai tregon se Marieme dhe Ndeye ndajnë një palë këmbë dhe një legen, por secila ka një palcë kurrizore dhe një zemër të ndarë.

“Vajzat e mia janë shumë të ndryshme, Marieme është shumë e qetë, një personalitet introvert, por me Ndeye është krejtësisht ndryshe, ajo është shumë e pavarur. Unë nuk do të pretendoja se është e lehtë, por është një privilegj i madh. Ndihem me fat që jeni dëshmitar i kësaj beteje të vazhdueshme për jetën.”- u shpreh ai

Kur binjakët lindën në Senegal në vitin 2016, prindërit e tyre prisnin një fëmijë. Mjekët nuk prisnin që ata të jetonin shumë më gjatë se disa ditë.

“Po përgatitesha që t’i humbja ato shumë shpejt. E vetmja gjë që mund të bënim është të ishim pranë tyre dhe të mos i lejonim të ecnin vetëm në këtë rrugëtim”-tha Ibrahima

Por vështirësia më e madhe filloi kur mjekët në Senegal thanë se shansi i tyre më i mirë për të mbijetuar ishte ndarja e trupave.

Pasi i thirri spitalet në mbarë botën “duke lutur” për ndihmë, familja mbërriti në MB për trajtim në Londër në 2017. Ibrahima shpresonte që spitali i njohur i fëmijëve, i cili kishte ndarë më shumë binjakë të bashkuar se kudo në botë, do të ishte në gjendje t’i ndante ata dhe se ata mund të ktheheshin në shtëpi te vëllezërit dhe motrat e tyre.

Por nga testet e bëra u zbulua se zemra e Mariemes ishte shumë e dobët për operacionin kompleks dhe ajo nuk do t’i mbijetonte operacionit.

Ibrahima dhe një ekip i madh ekspertësh mjekësorë diskutuan gjerësisht vendimin kompleks nëse do të ndaheshin apo jo vajzat. Më në fund u vendos që alternativa më e mirë e tyre do të ishte të mos i ndanin.

“Po vriste një nga fëmijët e mi për një tjetër, është diçka që nuk mund ta bëj. Nuk mund t’ia lejoj vetes të zgjedh se kush do të jetojë dhe kush do të vdesë tani.”- tha Ibrahima në atë kohë.

Ndërsa nëna e tyre u kthye në Afrikë për t’u kujdesur për fëmijët e tyre të tjerë, Marieme, Ndeye dhe Ibrahima mbetën në MB për kujdes mjekësor dhe të tre u transferuan në Cardiff.

“Është përgjegjësia ime prindërore të sigurohem që ata do të kenë dikë që do të jetë këtu për ta, ky do të jetë qëllimi im i jetës.”

Binjakët kanë nevojë për kontrolle të rregullta spitalore pasi janë në rrezik serioz nga infeksioni dhe dështimi i zemrës.

“Ata kanë një palë këmbë mes tyre dhe një legen. Duke lëvizur lart përmes barkut, ne kemi shumë organe të ndryshme. Nuk e dimë saktësisht, por ne e dimë se disa pjesë janë të përbashkëta dhe ato kanë disa pjesë individuale. .Ata kanë dy korda kurrizore të ndara me të gjitha nervat e tyre, por në një farë mënyre ata koordinohen plotësisht dhe nuk duhet t’i tregojnë njëri-tjetrit se si të lëvizin një krah apo si të lëvizin një këmbë, thjesht funksionon.”