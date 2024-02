S’përmbahen Meriton Mjekiqi dhe Roza Lati, biseda me përmbajtje er*tike mes dy moderatorëve: Unë s’kafshoj banane, por…

Një koment i Roza Latit për mënyrën se si Meriton Mjekiqi po konsumonte bananen ka shkaktuar një situatë të tensionuar mes tyre.









Dy moderatorët janë përplasur me njëri-tjetrit dhe kanë hedhur “thumba”, ndërsa biseda mes tyre ka marrë përmbajtje erotike.

"T'i e ke bananen, është stili yt", iu drejtua Meritoni, i cili shtoi "nuk kafshoj banane, po më ofendon".

Ndërsa Roza Lati iu përgjigj se: “Mesa pashë t’i e ke shumë të egër si stil”.

Pjesë nga debati:

Meritoni: Po ty po të pëlqej unë

Roza: Po, por jo kur ha bananen

Meritoni: T’i e ke bananen, është stili yt banania

Roza: Mesa pashë t’i e ke shumë të egër si stil

Meritoni: Nuk kafshoj banane, se i bie që po më ofendon

Roza: Kaloji në term të keq, edhe nëse do të ishe duke ngrënë një mollë me atë nervozizmin tënd, sot do të thosha shumë keq e ha mollën

Meritoni: Ashtu i bie të kafshosh…. Mos dil në atë temë, nuk kafshoj banane. Më ofendove

Roza: A të the mua që “banania të shkon në gojë”. Kush ofendoi ti apo unë

Meritoni: Ai është stili yt zemër, jo i imi. Dallimi im është që kam banane, ok. E mirë je, kjo Roza më pëlqen

Roza: Të thanë kujdes telefonin, mos e zgjat më