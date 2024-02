Zbardhet vendimi/ Gjykata Kushtetuese i dha dritën jeshile marrëveshjes me emigrantët, ja kush ishte gjyqtarja që votoi pro kërkesës së opozitës

Gjykata Kushtetuese ka publikuar vendimin e arsyetuar ku i dha “ok” marrëveshjes për emigrantët mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane.









Në vendim theksohet se pavarësisht faktit që kampet do të ndërtohen në tokë shqiptare, vendi ynë do të ketë juridiksion territorial mbi to.

“Gjykata çmon se përcaktimet e Protokollit për Migracionin nuk sjellin kufizime të të drejtave dhe lirive të njeriut, pasi standardet minimale të KEDNJ-së, ashtu siç u arsyetua më lart, janë të zbatueshme. Në mbështetje të këtij përfundimi, Gjykata vë në dukje natyrën universale dhe karakterin detyrues të KEDNJ-së dhe akteve të tjera ndërkombëtare të ratifikuara dhe pranuara nga të dyja shtetet, atij shqiptar dhe italian, të cilat gjejnë zbatim edhe në rastin konkret”, thuhet nder te tjera ne vendimin e arsyetuar.

Vendimi i arsyetuar