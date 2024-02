Berisha thumbon kryeministrin: Nuk kam halle, por jam halli më i madh i Edi Ramës

Ish-kryeministri Sali Berisha, në fjalimin e tij para protestuesve është shprehur se sot është rikthyer besimi e qytetarëve, i cili sipas tij, sjell fitoren.









Ndër të tjera, Berisha tha se kur beson në fitore, edhe Zoti rreshtohet në krahun tënd.

Ai u drejtua protestuesve duke thënë se Sali Berisha nuk ka asnjë hall, por është halli më i madh i Edi Ramës.

“Sonte më i fortë se kurrë është premtimi ynë se PD do të fitojë, opozita do të fitojë, Shqipëria do të fitojë.

Zonja dhe zotërinj Shqipëria do të fitojë sepse beson se një histori epike kjo që kaluam. Fituam kundër një agresioni, dhe u bashkuam. Sot është rikthimi i Shqipërisë, sepse sot me ju, kanë ndezur besimi te qytetarë. Historia na mëson se pushteti merret në momentin që t’i fiton besimin.

PD erdhi në pushtet në 92, por moment i vërtetë ishte një vit para se të fitonim zgjedhjet, pikërisht dita kur rrëzuan shtatoren e satanit, një mit kult fals. Duke rrëzuar shtatoren ndezën besimin që mungonte në 47 vite dhe ky besim na solli fitoren.

Kur beson në fitore nuk ka forcë që e vjedh, nuk ka sulm që na ndal, edhe zoti rreshtohet në krahun tënd. Historia u përsërit sot, ndaj PD ka fituar, sepse kur shqiptarët na shohin bashkë pavarësisht brutalitetit që na është bërë, konflikteve të brendshme, besimi rikthehet në çdo shtëpi. Më e rëndësishmja, besimi rikthehet në zemrat e çdo shqiptari, dhe të 83% të Shqiptarëve që gjer më sot shihini si mundësi largimin, atyre shqiptarëve që nuk shtyjnë dot muajin, atyre shqiptarëve që nuk sigurojnë dot ilaçet, shohin fëmijët të rriten në mjediset më të këqija dhe që ushqehen me veset më të këqija.

Ju sot u bëtë Shqiptarëve dhuratën më të çmuar, atë të besimit, shpresës dhe më e rëndësishmja, dhuratën e fitoren, sepse PD dhe opozita është e pandalshme, gati dhe në këmbë. Ndryshuam rrugën e fatit. Sot kemi rrugën e fitores.

