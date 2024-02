Manja për amnistinë penale: Ja si do të veprohet me personat që janë në hetim

Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja ka folur në lidhje me amnistinë penale në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve ku ndër të tjera tha se ata kanë statistika se kush janë kategoritë përfituese dhe i kanë shumë të sakta.









Manja tha se është kërkuar amnisti sepse janë 2,200 persona të dënuar me burg dhe 11 mijë të dënuar me shërbim prove dhe nga kjo amnisti do të përfitojnë 700 të dënuar dhe 2.2 mijë të dënuar me shërbim prove.

Sa i përket zbritjes së dënimit me një vit, kjo do të jetë për gratë dhe të miturit.

Po ashtu ministri tha se kanë të qartë edhe si do të veprohet me personat që janë në hetim apo gjykim, pasi do të përcaktohet në bazë të veprave panele që ato kanë.

Manja: Ne kemi statistika se kush janë kategoritë përfituese dhe e kemi shumë të saktë. Kemi kërkuar amnisti sepse kemi 2,200 persona të dënuar dhe 11 mijë të dënuar me shërbim prove.

Nëse kjo merr vote në parlament, përfitojnë 700 persona të dënuar dhe 2.2 mijë të dënuar me shërbim prove.

Për zbritjen me një vit të dënimit që përfitojnë gratë dhe të miturën, po ashtu përfitojnë nga 1,200 në 1,600 persona të dënuar.

Lidhur me personat që janë në hetim apo gjykim, nëse tejkalojnë rregullin për dënime deri në 2 vite nuk do të ketë subjektivizma, për të tjerët më pas që hynë te krimet, kjo do të shikohet me shumë kujdesen.

Ne relacionin e dorëzuar në Kuvend, kemi të gjitha mendimet e institucioneve të drejtësisë.

Statistika se sa është numri i personave në hetim apo gjykim për kundërvajtje penale që përfshin amnistia është publike.