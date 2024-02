Noka pas protestës së opozitës: Aksioni ynë do të vazhdoj

“Sot bashkimi tregoi se bëri mrekulli”, tha deputeti Flamur Noka, për mediat nga selia e Partisë Demokratike, pas përfundimit të protestës së thirrur nga opozita para kryeministrisë.









Noka ka falenderuar çdo qytetar e demokrat që iu bashkua tubimit të sotëm, ndërsa theksoi se, “folën shqiptarët për bashkimin dhe për ti dhënë mesazh regjimit”.

Ndër të tjera ai bëri më dije se aksioni opozitar do të vijojë edhe në ditët në vijim.

“Aksioni ynë do të vazhdojë dhe në do të na shihni çdo ditë me qytetarët. Opozita do ti japë zgjidhje qytetarëve”, tha ai.

Flamur Noka: Sot ka vetëm një fjalë, mirënjohje dhe falënderim për ata që ishin dhe ata që na kanë mbështetur edhe larg. Sot bashkimi tregoi se bëri mrekulli. Sot fjalët tona ishin të tepërta, folën shqiptarët për bashkimin dhe për ti dhënë mesazh regjimit, se është koha të flasim për shqiptarët.

Hapi i radhës do të jetë ai që do përcaktoj PD bashkë më koalicionin. Aksioni ynë do të vazhdojë dhe në do të na shihni çdo ditë me qytetarët. Opozita do ti japë zgjidhje qytetarëve.

As më të voglën diskutim, përball këtij bashkimi ndjesa është kryefjala jonë. Sot ka vetëm një fjalë: Mirënjohje çdo demokrati, shqiptari të lirë, që i dha zë dhe fuqi opozitës, PD dhe lirisë në vend.