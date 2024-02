Protesta e opozitës/ Kryeministria rrethohet me gardh metalik, drejt përfundimit edhe podiumi

Pas pak orësh do të mbahet protesta kombëtare e thirrur nga opozita e bashkuar, ndërsa përgatitjet në bulevard janë drejt fundit.









Godina e kryeministrisë është rrethuar me gardh metalik aty ku do të vendohet edhe kordoni i policisë, ndërsa drejt fundit është edhe ndërtimi i podiumit ku do të flasin liderët dhe jo vetëm.

Ndërkohë kujtojmë që opozita ka marrë leje 4-5 për mbajtjen e këtij tubimi, ndërsa në terren do të jenë rreth 1,200 efektivë policie.

Ish-kryeministri, Sali Berisha nuk do mungojë në protestën e sotme, të thirrur nga demokratët në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në orën 17:30 të pasdites.Edhe pse jo fizikisht, lideri i demokratëve mesazhin e tij për protestuesit do ta japë përmes teknologjisë, duke mbajtur një fjalim nga dritarja e banesës së tij, që do të transmetohet në një ekran, i cili do të vendoset përpara selisë së Kryeministrisë.

Të vetmit që nuk do t’i bashkohen tubimit kundër kryeministrit Rama janë Lulzim Basha dhe deputetët që e mbështesin atë.

Në gatishmëri dhe të planëzuar do të jenë edhe efektivë të Gardës së Republikës. Ata do të pozicionohen në brendësi të institucioneve të rëndësisë së veçantë, ndërsa do monitorojnë dhe nga tarracat e godinave, aktivitetin e protestës. Në dispozicion të policisë do të jenë edhe autobotet me ujë, në rast se protesta do të përshkallëzohet. Aktiviteti i protestës do të monitorohet edhe me kamerat e sigurisë së instaluara përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

Kamerat me rezolucion të lartë, janë montuar gjatë protestave të shkuara të opozitës. Pjesë e planit të masave është bërë edhe Policia Rrugore, që do të bllokojë disa segmente rrugore. Rrugët që do të bllokohen para dhe gjatë protestës janë në bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, sheshi “Nënë Tereza”, rruga “Ismail Qemali” si dhe rrugë tjera lidhëse me Kryeministrinë apo institucione të tjera, ku pritet të protestohet.

Një ditë para protestës së opozitës të thirrur pasditen e së martës, bulevardi “Dëshmorët e Kombit” është veshur me kamera të cilësisë së lartë. Mësohet se kamerat janë vendosur në çdo kënd të bulevardit në sheshin para godinës qeveritare, për të monitoruar dhe fiksuar më qartë çdo lëvizje të mundshme sot në shesh nga protestuesit.

Drejtuesit demokratë prej ditësh nisën turin e takimeve derë më derë për të ftuar shqiptarët në protestën e sotme kundër qeverisë. Synimi i opozitës është që sot të mbushin bulevardin “Dëshmorët e Kombit” si mesazh të qartë kundër keqqeverisjes socialiste.