Vizita e Sekretari amerikan të Shtetit në Tiranë/ Blinken: U takova me Presidentin dhe Kryeministrin, diskutuam për rrugën drejt BE dhe për…

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken nëpërmjet një postimi në Instagram ka reaguar në lidhje me vizitën që zhvilloi pesë më parë në Shqipëri dhe për pjesëmarrjen e tij në Konferencën e Sigurisë në Mynih.









Në lidhje me vizitën në Shqipëri, ai shprehet se është takuar me Presidentin e Republikës, Bajram Begaj dhe kryeministrin, Edi Rama, ku shprehet se diskutuan për rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në BE si dhe për luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Po ashtu Blinken shprehet se zhvilloi një takim në Ambasadën e SHBA në Tiranë, e cila sipas tij punon çdo ditë me prioritet për politikën e jashtme, duke përmendur edhe strehimin e afganëve, duke shtuar se kjo tregon humanizmin dhe traditën e vendi tonë të rrënjosur thellë për t'u kujdesur dhe për t'u strehuar atyre në nevojë.

Reagimi i Sekretarit Blinken:

Javën e kaluar bëra udhëtimin tim të parë si Sekretar në Shqipëri, një partner i vjetër i SHBA-së dhe aleat i NATO-s, dhe më pas u bashkua Vice President Kamala Harris, në Konferencën e Sigurisë në Mynih. Në Shqipëri, me Presidentin Bajram Begaj dhe Kryeministrin Edi Rama diskutova mbështetjen tonë për rrugën e vendit drejt suksesit në Bashkimin Europian, si dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Jam takuar edhe me ekipin e ambasadës amerikane në Tiranë që punon çdo ditë në prioritetet kryesore të politikës së jashtme, duke përfshirë rivendosjen e mijëra aleatëve afganë. Ndihma e Shqipërisë në këtë përpjekje mishëron humanizmin dhe traditën e saj të rrënjosur thellë për t’u kujdesur dhe për të strehuar ata në nevojë.

Në Mynih, u angazhova me liderë globalë për të nënvizuar mbështetjen tonë për Ukrainën, për të diskutuar punën tonë për të arritur paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në Lindjen e Mesme dhe për të theksuar angazhimin tonë të palëkundur ndaj sigurisë transatlantike. Unë iu bashkova ministrit të Jashtëm gjerman@abaerbock dhe ministri indian i Punëve të Jashtme @drs.jaishankar për një forum publik ku trajtuam kërcënimet e vazhdueshme ndaj paqes dhe sigurisë globale. Dhe në një takim të ministrave të jashtëm në periferi të konferencës, homologët e mi të G7 dhe unë dënuam ashpër agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. U larguam më të fortë dhe më të bashkuar për të përballuar sfidat e sotme.