Pse rekomandohet të pini një lugë gjelle uthull molle çdo ditë?

Uthulla e mollës nuk përmban kimikate dhe krijohet në procesin farmaceutik të lëngut të mollës duke përdorur baktere të acidit acetik. Acidi acetik dhe malik do t’i japin uthullës një shije dhe erë karakteristike të thartë dhe intensive.









Uthulla e mollës për trajtimin e sëmundjeve filloi të përdorej nga Hipokrati, “babai i mjekësisë”. Që atëherë, ky lëng me ngjyrë të artë është i njohur për efektet e tij të dobishme në shëndetin tonë.

Sasia e rekomanduar ditore është një lugë çaji, dhe duke qenë se ka një shije mjaft intensive që disa njerëzve nuk e pëlqejnë, mund të përzihet me ujë. Përveç kësaj, ka receta të ndryshme për pije me uthull molle.

Për sa i përket shëndetit, uthulla e mollës është e njohur gjerësisht për vetitë e saj kuruese. Të gjitha këto janë sëmundje me të cilat mund të ndihmoni veten duke pirë një lugë çaji uthull molle çdo ditë.

Pesha e tepërt

Uthulla e mollës gjithashtu ndihmon në humbjen e peshës. Këtë e vërteton një studim: pjesëmarrësit që konsumuan uthull molle gjatë ditës konsumuan mesatarisht 275 kalori më pak se pjesëmarrësit e grupit të testit. Arsyeja për këtë është se uthulla e mollës rrit ndjenjën tonë të ngopjes, kështu që keni nevojë për më pak ushqim.

Bakteret dhe kërpudhat

Uthulla e mollës është e njohur gjerësisht si anti-mykotike dhe anti-bakteriale. Kjo uthull përmban polifenole që supozohet se lidhin radikalet e lira dhe kanë një efekt anti-inflamator. Uthulla e mollës është përdorur gjithmonë për të dezinfektuar plagët dhe lëkurën.

Probleme me tretjen

Uthulla e mollës stimulon tretjen dhe nëse keni stomak të ndjeshëm, një lugë gjelle uthull në ditë mund ta zgjidhë problemin tuaj. Acidi acetik stimulon prodhimin e pështymës, acidit të stomakut, dhe gjithashtu lëngjeve tretëse – veçanërisht, enzimave tretëse tripsina dhe lipaza. Tretja do të jetë më efikase në këtë mënyrë dhe do të reduktohet problemi i urthit, kapsllëkut dhe fryrjes.

Nivele të paqëndrueshme të sheqerit në gjak

Nëse ju pëlqejnë ushqimet e pasura me karbohidrate dhe keni nivele të larta ose të paqëndrueshme të sheqerit në gjak, është mirë të merrni uthull molle. Përkatësisht, uthulla e konsumuar në kombinim me karbohidratet do të rrisë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Me fjalë të tjera, do të thotë se insulina do të funksionojë më intensivisht dhe qelizat do të jenë në gjendje të përdorin më shumë sheqer dhe karbohidrate. Rezultati do të jetë që do të ndiheni më pak të lodhur dhe do të keni më shumë energji.

Ftohjet dhe viruset e shpeshta

Përveç vitaminave dhe mineraleve të përmendura, uthulla përmban edhe hekur, kalium, bakër, silic dhe pektinë. Kjo është arsyeja pse ky lëng acid është një “përforcues” i përsosur i imunitetit tonë. Është më mirë të kombinoni një dietë të shëndetshme me konsumimin e uthullës së mollës – në këtë mënyrë do të bëni më shumë për shëndetin tuaj.