Shiu i Tetorit/ A do të lejohet Izraeli të dërgojë një këngë në Eurovizion? Mund të përjashtohet për shkak të përmbajtjes politike në tekstin e saj

“October Rain”, një këngë që i referohet sulmeve të 7 tetorit në Izrael, thuhet se është në garë për t’u bërë kënga e Eden Golan në Eurovision 2024.

Eran Swissa, një gazetar në Israel Hayom i cili mban rekorde për publikimin e lajmeve të lidhura me Eurovizionin në vendin e tij.

Sipas raportimeve të gazetës izraelite “Ynet”, kënga e Izraelit në ‘Eurovision 2024’ mund të diskualifikohet për shkak të përmbajtjes politike të tekstit.

Lajmi se kantautorët po grinden nuk ka qenë pika kryesore e diskutimit mes fansave ndërkombëtarë. Në vend të kësaj, fokusi ka qenë në natyrën politike të titullit të këngës.

Fansat kanë theksuar se rregullat e Eurovision Song Contest ndalojnë shprehimisht përmbajtjen politike. Kjo ishte arsyeja që u ndalua hyrja e Gjeorgjisë në Eurovision 2009 “I Don’t Want to Put In”. Dhe kjo është gjithashtu arsyeja pse, kohët e fundit, hyrja e Bjellorusisë 2021 u skualifikua përpara se Bjellorusia të përjashtohej nga konkursi.

Të tjerë theksojnë se përmbajtjet politike janë lejuar në të kaluarën e afërt. Muzika ka lindur nga koha dhe pasqyron ndjenjat e atyre që e interpretojnë.

Hyrja e Ukrainës në vitin 2016, për shembull, tregoi dëbimin e detyruar të tatarëve të Krimesë nën Josef Stalin. Fakti që Jamala zgjodhi ta këndonte këtë këngë në vitet pasi Rusia pushtoi Krimenë i dha këngës një aromë të veçantë politike. Dhe më pas ishte teksti i hapjes: “Kur vijnë të huajt, vijnë në shtëpinë tuaj, ju vrasin të gjithëve dhe thonë: “Ne nuk jemi fajtorë”.

Jamala gjithmonë ka thënë se kënga ishte “personale” dhe jo politike… edhe nëse titulli “1944” tregonte ngjarje (dhe mizori) shumë specifike. Ajo u lejua të konkurronte – dhe ajo fitoi.

According to Israelhayom media, the Israeli song for Eurovision 2024 will most likely be called “October Rain”

The song is mostly in English except for two lines in Hebrew#Eurovision #Israel pic.twitter.com/yTdJOXqoCr

— Eurovision Insider (@escinsiders) February 19, 2024