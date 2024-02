VIDEO/ Meritoni dhe Ilnisa s*ks në Big Brother? Çifti nuk përmbahen poshtë jorganit

Një video po qarkullon në rrjetet sociale, ku si protagonistë ka dyshen Meriton-Ilnisa.









Në pamjet e publikuara, çifti është poshtë jorganit, teksa është Ilnisa që i drejtohet Meritonit me fjalët: “Do flemë gjumë tani? Ma premton? Më puth? A më do?”.

Ndërsa në rrjet po aludohet se dyshja ka kryer marrëdhënie seksuale.

Po ashtu, në një tjetër video shfaqet Juli dhe Egla që flasin me kode me njëri -tjetrin për të thumbuar çiftin. Gjithashtu aktori kujton pyetjen që i ka bërë disa kohë më parë Meritonit, nëse do të bënte seks me moderatoren.

Egla: Ajo pyetja ishte e vlefshme pra.

Juli: Kot u mërzita. Kur të dalin pamjet duhet t’i them kjo pyetje paska qenë fiks.