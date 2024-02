Basha ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë/ Marrëveshja me Italinë dhe Amnistia Penale, a do të sigurojë maxhoranca 84 vota?

Marrëveshja me Italinë dhe Amnistia Penale do të shkojnë sot në Kuvend për t’u votuar, ndërsa nuk dihet nëse kjo e fundit do të sigurojë mjaftueshëm votat.









Në një kohë kur maxhorancës i duhen 84 vota për të votuar Amnistinë Penale, dje Basha pohoi se deputetët e grupit të tij nuk do të ishin të pranishëm nëse nuk merreshin në konsideratë për këtë çështje edhe amendamentet e tyre. Po ashtu Basha kërkoi dhe lirimin e protestuesve të opozitës që u arrestuan ditën e tubimit nga policia.

Sakaq, këto dy projektligje janë kundërshtuar nga opozita, e cila ka lëshuar dhe akuza në drejtim të qeverisë. Ndërkohë opozita prej disa kohësh nuk ka lejuar që seancat plenare të vijojnë në normalitet, pasi kërkojnë ngritjen e komisioneve hetimore.