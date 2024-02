“Birra Korça” dhe “Birra Tirana” pjesë e panairit ndërkombëtar HoReCa Expo Albania! Vizitorët provuan shijen e veçantë

Është çelur në Tiranë edicioni i 10-të i panairit ndërkombëtar HoReCa Expo Albania.









“Hysenbelliu Group” është përfaqësuar me dy birrat autentike shqiptare, me birrën “Korça” dhe birrën “Tirana”.

Pavionet e birrave të pozicionuara në hyrje të panairit kanë shkëlqyer mes produkteve që u prezantuan në panairin vjetor tek Pallati i Kongreseve.

Birra “Korça” dhe “Tirana” u degustuan nga vizitorë të Panairit, të cilët provuan shijen e veçantë të ruajtur me fanatizëm ndër vite, me të njëjtat vlera dhe karakteristika.

“Është shumë e mirë, më pëlqen, nuk është shumë e fortë, ka një shijë të këndshme”, me këto fjalë një vizitor italian vlerësoi shijen e birrës Korça.

Krahas promovimit të Birrës “Korça” dhe “Tirana”, gjatë ditëve të Panairit, në fokus është këmbimi i kontakteve me blerës, distributorë dhe agjentë shitjesh, me synim për të krijuar bashkëpunim të frytshëm si dhe për të gjetur tregje të reja për eksportin e birrës Korça dhe Tirana. Me hapjen e sezonit, “Birra Korça” dhe “Tirana” do të jenë të pranishme jo vetëm nëpër klube, bare taverna dhe restorante në mbarë vendin e jo vetëm.

Dhjetëra kompani te ndryshme, që operojnë ne hoteleri turizëm, po ashtu dhe ne restorante, dhe bar kafe, sollën për publikun dhe operatoret e tregut teknologjitë dhe risitë me te fundit te shërbimeve dhe produkteve. “Në panairin Ho.Re.Ca arritëm të bëjmë bashkë ekspozues nga fushat e ushqimit dhe pijeve, të pastrimit, arredimit, teknologjisë, shkolla të gastronomisë dhe turizmit etj”, tha Stefan Strazimiri, administrator i HoReCa Expo Albania.

Nga viti në vit, panairi është rritur në volum dhe cilësi duke prezantuar në treg kompani me brende shqiptare siç janë birrat “Korça” dhe “Tirana”.

Birra “Korça” dhe “Tirana” ju presin të vizitoni stendat e tyre në Panairin, që do të qëndrojë e hapur në Pallatin e Kongreseve deri ditën e shtunë.